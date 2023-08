ブランド:Dior homme

ディオール オム

モデル:レザー×キャンバス コンバットブーツ

サイズ:40 (約25.5〜26.5cm)

コンディション:良好

カラー:ベージュ・ホワイト

2012SSシーズンのアイテム。

スラックス、スキニー、デニム等どんなパンツにも合わせやすいです。

ホワイトソールなので若干色ヨゴレはございますが、ソールの減りも少なくなく美品になります。(写真を参考ください)

レザーとキャンバスを合わせた希少なモデルです。

靴が多すぎて、履く機会が減ったので出品します。

よろしくお願いします!

#ディオールオム

#クリスヴァンアッシュ

#krisvanassche

#スニーカー

#ブーツ

dior homme ディオール

rick owens リックオウエンス

BELURUTI ベルルッティ

CELINE セリーヌ

saint laurent サンローラン

kris van assche クリスヴァンアッシュ

がお好きな方にもお勧めです。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ディオールオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

