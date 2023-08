2022新作モデル HERSHEY'S 超希少　旧社名90's ハーシーズ XL Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

お菓子企業プリントTシャツ ハーシーズ アメリカ製 チョコレート スナック キットカット

ハーシー社はアメリカ合衆国において最も古いチョコレート菓子会社の一つであり、また同社が製造するチョコレートバーはアメリカの肖像。

高品質なチョコレート及びスナック菓子を製造する北米最大のチョコレートメーカーになります。

有名メーカーのTシャツで社名も変わりましたので、価値はあると思います。今回、出品するにあたりネットで調べてみましたが、同じTシャツは出てきませんでした。

人と被りたくない方、お菓子メーカーが好きな方よろしくお願い致します。

コピーライト入りで1999年

20年以上前に友人がアメリカに行った時のお土産で頂きました。15回は着ていると思いますので、色褪せやプリントヒビはあります。

写真にて全体の雰囲気をご確認ください。

USED ヴィンテージ品にご理解のある方のみご購入お願いします。

不明点や気になる点はお気軽にコメント下さい。

差し替え防止の為、返品は一切受け付けませんので良くお考えになられてご入札下さい。

古着に慣れている方のみ入札をお願い致します。

細かな事を気にする方、神経質な方は入札ご遠慮下さい。

NC/NRでお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

