●サテラ2同等品です、コイニーカード付き、ハードデスクは2TBの使用時間の少ない物に換装済みです。

●貴重な光学ドライブ、Blu-rayドライブ内蔵です。

●HDMIケーブルとアンテナがあれば直ぐに視聴可能です。

●必要であれば(SP-AM400M)スカパープレミアムアンテナ、ケーブル、スタンド付きを追加6000円でお付け可能ですので、購入前にご質問下さい。(マルチアンテナなのでTVのBS/CSとスカパープレミアム全てを一台のアンテナで受信可能です。)

3D: 3D対応有

4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK

4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALE

Ad−DVD種類: Blu−ray

Ad−DVD記録面方式: 片面4層記録

BDXL対応有

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

DLNA対応有

DVD記録面方式: 片面2層記録

HDD記憶容量・(新)クラス別: 500−599G

HDMI端子数(新): 1

NETFLIX: NO NETFLIX

WiFi: WiFi内蔵

color: BLACK

アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応

イーサネット端子有

スカパー!プレミアムサービスチューナ有

スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD

同時録画チューナ: デジタル/デジタル

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有

媒体種類: HDD

録/再タイプ: 録再両用タイプ

電源タイプ: ACタイプ

#シャープ

#SHARP

HDD容量...2TB

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 やや傷や汚れあり

