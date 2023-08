【超歓迎された】 TAK 松本孝弘 MATSUMOTO BOOK Player's&Guitar ミュージック

【美品】B'zTAK MATSUMOTO PLAYER'S & GUITAR BOOK SPECIAL EDITION

松本孝弘プレイヤーズ&ギター・ブック・スペシャル・エディションになります(*^^*)

B'zギタリスト・松本孝弘氏(TAKMATSUMOTO)のアーティスト・ブック2冊に特別仕様のオリジナル付録を収めた豪華ボックスセット。

『TAK MATSUMOTO GUITAR BOOK』は、200本を超えるギター・コレクションを完全網羅。ビンテージ・ギターの数々、歴代のシグネチャー・モデルなどを詳細な部分写真とともに紹介しています。

本人仕様のギターピック・セット、サイン入り記念証を豪華ボックスに収めた完全生産限定版です。

一度開封して保管しておりました。

お好きな方この機会にいかがでしょうか!

<オリジナル特典>

☆ギターピック・セット

☆サイン入り記念証

当商品について詳しい知識を持ち合わせておりませんので、専門的なご質問にはお答えしかねますのでご了承ください。

神経質な方、完璧をお求めの方のご購入

はお控えください。

即購入OKです

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

