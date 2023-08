出品を悩んでいるため、突然の削除もあります。

ご了承ください。

Deuxieme Classe

ICE Vネック カーディガン

新品未使用タグ付き

カラー:ホワイト

すでに完売の人気のカーディガンになります!

EVERYDAY I LIKE. の洗練されたモダンなカーディガン。

有名メゾンも多く愛用するイタリアsesia社のコットン素材がさらっと清涼感ある心地よさ。

ドライタッチでありながらも滑らかで肌触りが非常に良いのは高品質な綿糸だからこそ。さらに、密に編むことでより高級感がある雰囲気に。

1枚でプルオーバーのように着てもきれいに決まり、羽織りとしては春から夏、秋口まで長いシーズンで活躍。

デイリーにももちろん、気品漂うアイテムだからこそ華やかなONスタイルにも対応できる、重宝する1枚。

よろしくお願いします!

出品を悩んでいるため、突然の削除もあります。ご了承ください。Deuxieme ClasseICE Vネック カーディガン新品未使用タグ付きカラー:ホワイト すでに完売の人気のカーディガンになります!EVERYDAY I LIKE. の洗練されたモダンなカーディガン。有名メゾンも多く愛用するイタリアsesia社のコットン素材がさらっと清涼感ある心地よさ。ドライタッチでありながらも滑らかで肌触りが非常に良いのは高品質な綿糸だからこそ。さらに、密に編むことでより高級感がある雰囲気に。1枚でプルオーバーのように着てもきれいに決まり、羽織りとしては春から夏、秋口まで長いシーズンで活躍。デイリーにももちろん、気品漂うアイテムだからこそ華やかなONスタイルにも対応できる、重宝する1枚。よろしくお願いします!

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 新品、未使用

