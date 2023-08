■ブランド

■説明

即完売した人気商品です。

パニエをイメージしたリメイク風デザイン。

切り替え部分から花が咲いているかのようなイメージで、

クラシックな印象の花柄をワントーンカラーで表現。

派手すぎないインパクトあるデザインは

上品な仕上がりなので大人の女性でも取り入れやすく、纏うだけで春の訪れを感じさせます。

■定価

42,900円

■カラー

インディゴ ブルー

■サイズ 2サイズ (M相当)

着丈 60cm

身幅 45cm

肩幅 52cm

袖丈 52cm

(平置き実寸)

素人採寸をお許しください。

■素材

コットン 綿 100%

■状態

自宅保管の新品未使用品です。

■配送

ご購入後翌日夜までに発送させていただきます。

他にご質問等お気軽にコメントくださいませ^ ^

バック刺繍 フラワー 花

エンブロイダリー ギャザー Gジャン

日本製 レディース ジャケット アウター

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クラネ 商品の状態 新品、未使用

