◆◆◆◆◆◆◆◆●【商品案内】●◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ジャンル

【メンズ、レディース、ユニセックス】

【セカンドユース、古着】

◆ポイント

Paul Smith LONDON/ポールスミス ロンドンの長袖シャツ、ドレスシャツです。マルチカラー&絵画調の総柄プリントのフラワーパターン、レギュラーカラー、コットンの平織りのドレスシャツ生地、日本製です。

◆カラー/色

ライトイエロー/薄い黄色 ベース

イエロー/黄色

オレンジ/橙色

レッド/赤色

ピンク/桃色

パープル/紫色

グリーン/緑色

ブルー/青色 など

◆素材

コットン100%

◆サイズ【cm】

・表記 Mサイズ

・身幅 49(脇下より採寸)

・着丈 72(襟の付け根より採寸)

・袖丈 60(肩から採寸)

・肩幅 42

*平置き、素人採寸の為多少の誤差はご理解ください。

*トルソーは身幅90、肩幅44、胴回り84の標準的〜やや大きめ成人男性のサイズです。

◆コンディション

使用感ほとんどなく目立つ汚れ等も見当たりません。

※USED品について

自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。

◆当店では他にもポールスミスの商品を取り扱っております。興味のある方は是非下のリンクよりご覧下さい。

↓↓↓↓↓↓

#JOEYsポールスミスcollection

●お値引きのご案内

フォロー割りあります^ ^

詳しくはプロフィール欄にてご確認お願いしますm(__)m

●その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^ ^

#FJRCMRF4864 107

カラー···イエロー

袖丈···長袖

柄・デザイン···花柄

襟···レギュラーカラー

素材···コットン

季節感···春、夏、秋、冬

◆◆◆◆◆◆◆◆●【商品案内】●◆◆◆◆◆◆◆◆◆ジャンル 【メンズ、レディース、ユニセックス】 【セカンドユース、古着】◆ポイント Paul Smith LONDON/ポールスミス ロンドンの長袖シャツ、ドレスシャツです。マルチカラー&絵画調の総柄プリントのフラワーパターン、レギュラーカラー、コットンの平織りのドレスシャツ生地、日本製です。◆カラー/色 ライトイエロー/薄い黄色 ベース イエロー/黄色 オレンジ/橙色 レッド/赤色 ピンク/桃色 パープル/紫色 グリーン/緑色 ブルー/青色 など◆素材 コットン100% ◆サイズ【cm】 ・表記 Mサイズ ・身幅 49(脇下より採寸) ・着丈 72(襟の付け根より採寸) ・袖丈 60(肩から採寸) ・肩幅 42 *平置き、素人採寸の為多少の誤差はご理解ください。 *トルソーは身幅90、肩幅44、胴回り84の標準的〜やや大きめ成人男性のサイズです。◆コンディション 使用感ほとんどなく目立つ汚れ等も見当たりません。※USED品について自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。◆当店では他にもポールスミスの商品を取り扱っております。興味のある方は是非下のリンクよりご覧下さい。 ↓↓↓↓↓↓ #JOEYsポールスミスcollection●お値引きのご案内 フォロー割りあります^ ^ 詳しくはプロフィール欄にてご確認お願いしますm(__)m●その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^ ^#FJRCMRF4864 107カラー···イエロー袖丈···長袖柄・デザイン···花柄襟···レギュラーカラー素材···コットン季節感···春、夏、秋、冬

