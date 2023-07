他にも電子辞書出品中です。

【商品】

・メーカー CASIO

・型番 XD-Z4700 / AZ-Z4700edu

・ 高校生モデル( XD-Z4800 学校販売版)

・シリーズ EX-word DATAPLUS 10

※DATAPLUS は、microSD式追加コンテンツカードがご使用頂けます。

【状態】

・本体の程度A/美品 です。

・わずかにクスミ・テカリはありますがとても綺麗です。

・ユーザー登録未登録確認済み

※万が一、ユーザー登録がある場合は当店で修理保証いたします。

【付属品】

・揃っております。

※イヤホンは新品汎用品です。

※箱・説明書・付属品にイタミはある場合がございます。

※辞書ケースにヨゴレ(小)ございます。

※電池は新品に交換してあります。

※長期保証書は不正防止の為、破棄してあります。

【その他】

プロフにお取引詳細を記載していますのでご確認ください。

お写真はサンプル写真ですが箱付き出品には綺麗な本体のみ出品していますのでご安心ください。

【商品内容】

・高校生対応、6教科14科目収録 209コンテンツ収録。(中学高も大丈夫だと思います)。

・英語充実、英検、TOEIC、TOEFL等検定対策、英会話、授業、大学受験、センター対策

・英和、和英、英英、古語等収録。カラーでわかりやすい図、動画もあります。

・microSDカードで簡単にコンテンツの追加が可能です。

商品の情報 ブランド カシオ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

