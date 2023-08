【返品交換不可】 ペロ様専用 ブルゾン

カラー···ブラック

90'sアメリカ製 Wrangler ラングラー マオカラー デザインジャケット

柄・デザイン···その他

素材···ボア

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

襟···スタンドカラー

季節感···秋、冬

Supreme 22AW 22FW 立ち上げ12月24日 Week17に発売された新作アイテムです!

数少ないので、お早めに!

店舗、オンライン完売品

使いやすいモノトーン、

グレーと黒のグラデーションが良いです!

蜘蛛の巣をモチーフにしたポーラテックのフリースジャケットです!

モーガン着用 our legacy fucking awesome second layer palace

検索

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

