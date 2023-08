円高還元 お得です！　超軽量クイックマッサージチェア JUST ダークブルー 折り畳みイス

仕事で1日だけ使用しただけなので、ほぼ新品です。

お得です! 超軽量クイックマッサージチェア JUST ダークブルー



購入前にコメント下さいさん専用

定価 43,560円(税込)

【無印良品(muji)】アルミ折りたたみベンチ

ネット販売、最安値販売価格 20,680円(税込)

お得です! 超軽量クイックマッサージチェア JUST ダークブルー



購入前にコメント下さいさん専用

重さたった9.5kgのアルミ製超軽量のマッサージチェアです。座面の高さ調節(4段回)※高さを上げるほど傾斜がつきます・顔マクラの角度調整・肘掛の角度調整・胸当ての角度調整も可能で、お客様にJUST FIT!収納も簡単にできますし、セッティングも楽々!広げて、枕を差し込むだけ!レザーはPUレザーで肌触りもよくクッション性も抜群です。当社一押しのマッサージチェアです。汚れも目立ちにくいダークブルー&持ち運びに便利な背負えるキャリーバック付き。

【無印良品(muji)】アルミ折りたたみベンチ



お得です! 超軽量クイックマッサージチェア JUST ダークブルー



購入前にコメント下さいさん専用



【無印良品(muji)】アルミ折りたたみベンチ

値下げには考えておりませんので宜しくお願い致します。

お得です! 超軽量クイックマッサージチェア JUST ダークブルー



購入前にコメント下さいさん専用

直接取りに来られても大丈夫です。(当方都内在住)

【無印良品(muji)】アルミ折りたたみベンチ



お得です! 超軽量クイックマッサージチェア JUST ダークブルー

特徴···アームレストあり、フットレストあり、ヘッドレストあり、折りたたみ可

購入前にコメント下さいさん専用



【無印良品(muji)】アルミ折りたたみベンチ

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

仕事で1日だけ使用しただけなので、ほぼ新品です。定価 43,560円(税込)ネット販売、最安値販売価格 20,680円(税込) 重さたった9.5kgのアルミ製超軽量のマッサージチェアです。座面の高さ調節(4段回)※高さを上げるほど傾斜がつきます・顔マクラの角度調整・肘掛の角度調整・胸当ての角度調整も可能で、お客様にJUST FIT!収納も簡単にできますし、セッティングも楽々!広げて、枕を差し込むだけ!レザーはPUレザーで肌触りもよくクッション性も抜群です。当社一押しのマッサージチェアです。汚れも目立ちにくいダークブルー&持ち運びに便利な背負えるキャリーバック付き。値下げには考えておりませんので宜しくお願い致します。直接取りに来られても大丈夫です。(当方都内在住)特徴···アームレストあり、フットレストあり、ヘッドレストあり、折りたたみ可宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

お得です! 超軽量クイックマッサージチェア JUST ダークブルー購入前にコメント下さいさん専用【無印良品(muji)】アルミ折りたたみベンチ