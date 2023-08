最先端 aro様の専用ページ　　K18 フェザー《L》左曲がり&右曲がりネックレス18金 ネックレス

こちらはaro様のおまとめ専用ページになります。

他の方のご購入はご遠慮下さいませ。

※ K18 フェザー《L》左曲がり×1

※ K18 フェザー《L》右曲がり×1

フェザー《L》左曲がり

TADY & KING

《商品詳細》

※K18の金性刻印あり《写真参照》

※サイズ 縦38㎜×横9.2㎜

※バチカンの内径 5.0㎜ ×2.6㎜

※重量 約4.05g

フェザー《L》右曲がり

《商品詳細》

※K18の金性刻印あり《写真参照》

※サイズ 縦38㎜×横9.2㎜

※バチカンの内径 5.0㎜ ×2.6㎜

※重量 約4.08g

《注意事項》

★チェーンは付きません。ご了承下さいませ。お持ちのチェーンのプレート金具が《商品詳細》バチカンの内径サイズに通るかをご確認の上ご購入下さいませ。

★本物の18金を使用していますので安心してお使いただけます。

♡ほかのサイズをご希望の方は

こちらから→ #テクちゃんフェザー

♡地金物商品をお探しの方は

こちらから→ #テクちゃん地金物

#イーグルフェザー #羽 #フェザー #インディアンジュエリー

#K18 #18金 #K18YG #K24 #純金

カラー···ゴールド

材質···K18(18金)

材質···ゴールド

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

