CRIMIE ETERNITY 18K GOLD RING

カラー:18Kゴールド

サイズ:13号(直径17mm)

18Kゴールドの指輪です。内側と外側に刻印入り。

試し付けのみ。外箱、巾着付き。

定価 176000円 TAX IN

サイズが合えばとてもお得です!

カラー···ゴールド

材質···ゴールド

リング

指輪

CALEE キャリー

CRIMIE クライミー

CLUCT クラクト

COOTIE クーティ

WEIRDO ウィアード

RADIALL ラディアル

CHALLENGER チャレンジャー

TENDERLOIN テンダーロイン

SOFTMACHINE ソフトマシーン

RUDE GALLERY ルードギャラリー

NEIGHBORHOOD ネイバーフッド

商品の情報 ブランド クライミー 商品の状態 新品、未使用

CRIMIE ETERNITY 18K GOLD RINGカラー:18Kゴールドサイズ:13号(直径17mm)18Kゴールドの指輪です。内側と外側に刻印入り。試し付けのみ。外箱、巾着付き。定価 176000円 TAX INサイズが合えばとてもお得です!カラー···ゴールド材質···ゴールドリング指輪

