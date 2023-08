【あす楽対応】 トゥルースリーパーマットレスプレミアム　シングル＋低反発まくら マットレス

この度はご覧いただきありがとうございます。

定価

マットレス25080円

枕 5500円

合計30580となるとかなりお得です。

サイズ:約幅97×高さ5cm×奥行195cm

材質、本体:ウレタンフォーム

専用内カバー:ポリエステル100%

重量:約4.6kg

製造国、本体:日本製、マットレス専用内カバー:中国製

【トゥルースリーパー 低反発万能まくら】

サイズ:縦260mm × 横480mm × 厚さ60mm

材質:

(本体)ウレタンフォーム、(カバー)コットン80%、ポリエステル20%

※外箱に茶紙を包装し発送させていただきます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

