MANY WAY WRAP APRON

5-knotにしかないアレンジ自在なリネンのラップエプロン。

シンプルコーデに巻くだけで新鮮なスタイリングにアップデート

ワンピースの上から巻いたり、白T×デニムのような定番コーデにさらっと巻いたり

巻き方は自由です。

何通りものバリエーションを考えるのも楽しいアイテム

【説明】定番人気のオリジナルアイテム。

いつものスタイリングを新鮮にアップデートするラップスカート。

自由な発想でコーディネートを楽しめる1着。

カラミ組織のオリジナルファブリックはコットン×リネンで涼しげながら程良いハリ感があり、配色トリミングが独特なアクセントに。

¥25300 税込

麻 100% 綿36%

<Fサイズ>

着丈約80cm 上端幅約100cm

ドライクリーニング表記

(部分的な汚れは優しく手洗いをおすすめ致します)

SPUR TVのYouTubeにて、エディターさんが着用されていたのを見て一目惚れし 数ヶ月待って購入しましたがいざ普段使いとなると、なかなか使いこなせずに自宅に眠ったままとなりました。

こちらに関しましては値下げ不可とさせて頂きます。ご了承下さい。

CLANE(クラネ)

Ameri vintage

TOMORROWLAND

un3d

United Tokyo(ユナイテッドトウキョウ)

Cos ZARA

LE CIEL BLUE(ルシェルブルー)

TODAYFUL(トゥデイフル)

FRENCHPAVE(フレンチパヴェ)

GRIMOIRE(グリモワール)

ear PAPILLONNER(イア パピヨネ)等お好きな方いかかですか

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 未使用に近い

