・表記サイズ:38

・実寸: 身幅:50cm 袖丈:64cm 肩幅:40cm 着丈:80cm

EMMETY エンメティ リアルムートンダッフルコート 38

・素材:羊革(ムートン)

・色:ライトベージュ

・クリーニング済み

田丸麻紀さん、富岡佳子さんの着用でも話題となったEMMETIのムートンコート

一度着用するとずっと着ていたいと思わせる程の軽くて暖かな着心地と、適度に体のラインに沿った細身のフォルムが、大人の女性らしさを演出してくれます

ポケットは大きめに作られており、スマートフォンや手袋が入るありがたい仕様

フルムートンファーで仕立てた贅沢なダッフルコートは、抜群の高級感と優しく上品で可愛らしい雰囲気を醸し出します

エレガントな雰囲気と贅沢感はワードローブの中でも最高の一着になること必至の逸品

■商品詳細■

デリケートな天然皮革のため、スレや小キズ等の着用感が見られますが、着用時に目立つものではなくおおむね美品状態

リアルムートンなので元からのシワや色ムラがあります

大変着心地の軽いムートンコートです。

デザインは人気のダッフルコートデザイン。

・生産国:MADE IN ITALY

・参考価格:定価275,880円(ウェブ参考価格)

・クリーニング済

※すり替え防止の為、返品はお受けいたしません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エンメティ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

・表記サイズ:38・実寸: 身幅:50cm 袖丈:64cm 肩幅:40cm 着丈:80cm ・素材:羊革(ムートン)・色:ライトベージュ・クリーニング済み田丸麻紀さん、富岡佳子さんの着用でも話題となったEMMETIのムートンコート一度着用するとずっと着ていたいと思わせる程の軽くて暖かな着心地と、適度に体のラインに沿った細身のフォルムが、大人の女性らしさを演出してくれますポケットは大きめに作られており、スマートフォンや手袋が入るありがたい仕様フルムートンファーで仕立てた贅沢なダッフルコートは、抜群の高級感と優しく上品で可愛らしい雰囲気を醸し出しますエレガントな雰囲気と贅沢感はワードローブの中でも最高の一着になること必至の逸品■商品詳細■デリケートな天然皮革のため、スレや小キズ等の着用感が見られますが、着用時に目立つものではなくおおむね美品状態リアルムートンなので元からのシワや色ムラがあります大変着心地の軽いムートンコートです。デザインは人気のダッフルコートデザイン。・生産国:MADE IN ITALY・参考価格:定価275,880円(ウェブ参考価格)・クリーニング済※すり替え防止の為、返品はお受けいたしません。

