人気の新作 マメクロゴウチ　バック　mamekurogouchi pvcバック ショルダーバッグ

マメクロゴウチ
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マメクロゴウチビニールチェーンバッグ箱、タグ付きこちらにて未使用品を譲っていただき一度使用し保管してました。廃盤サイズになります。フォーマルや普段使いどちらでも使えるかと思います。サイズが大きいため箱をプチプチにて梱包し発送させていただきます。箱は少し傷があります。プロフィールご確認ください。素材：ポリ塩化ビニル 90% アクリル 10%カラー : ホワイト定価：58000+TAX幅:約26.5cm / 高さ:約23.5cm / マチ:約8.5cm /持ち手:約60cmmamekurogouchimameマメクロゴウチpvcバッグビニールバッグカラー···ホワイト素材···ビニール