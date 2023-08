【商品名】20SCM-J03105

【ブランド】kolor カラー

【シーズン】2020SS

【サイズ】3 M〜L相当

【色・柄】ネイビー チェック

【定価】113,300円

平置き実寸サイズ 着丈(前身頃):約82cm 着丈(後ろ身頃):約79cm 裄丈:約98cm 身幅:約63cm

右肘後ろあたりに若干のほつれがあります。

masu

STUDIOUS ステュディオス

MASU エムエーエスユー

LAD MUSICIAN ラッドミュージシャン

COMME des GARCONS コム・デ・ギャルソン

neon sigh ネオンサイン

SUNSEA サンシー

UNUSED アンユーズド

URU uru ウル

SULVAM サルバム

yukihashimoto

ユウキハシモト

magliano マリアーノ

sugarhill シュガーヒル

allege アレッジ

soshiotsuki soshi otsuki ソウシオオツキ

littlebig

john lawrence sullivan ジョンローレンスサリバン

kolor カラー

コムデギャルソンプリュス縮絨デザインジャケット。

sacai サカイ

DAIRIKU ダイリク

maison margiela メゾンマルジェラ

martin margiela マルタンマルジェラ

YOKE ヨーク

STEIN シュタイン

NEON SIGN ネオンサイン

ESSAY エッセイ

COMOLI コモリ

AURALEE オーラリー

JIEDA ジエダ

RAFSIMONS ラフシモンズ

TTT_MSW ttt msw

#古着

など好きな方にもおすすめです

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カラー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

