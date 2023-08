(他サイトにも出品予定ですので、購入前にご連絡いただけますと幸いです)

40インチ 00's Levi's SILVER TAB "LOW+LOOSE"



EXAMPLE DENIM TRACK PANTS



orSlow × BEAMS 別注 Dad's Denim Black 2

国産レトロ ビッグサイズ 80s~ BOBSON デニムパンツ 44 112cm オールド ヴィンテージ ボブソン 大きいサイズ BIG SIZE 日本製 ●310

【希少・美品】リーバイス 501 bigE



DSQUARED2ダメージデニム ジーンズ



AONE4SURE x ILOVEUIHATEU ANIME PANTS パンツ

●商品名(ブランド)・・・BOBSON デニムパンツ

希少 マスターピース スラブデニム ブラック XL



リーバイス501 150周年 バナープリント



EVISU デニム 30×35

●商品説明・・・80年代~90年代頃の国産のオールド・ヴィンテージのボブソンのおそらく限定的なスポット的な生産のビッグサイズのデニムパンツです。lotは4006で、表記サイズは112cm・44インチです。裾はビッグサイズでも見た目が不細工にならないように通常の折り返しではなく、チノパンのような太めの折り返しにダブルステッチで太めなパンツに合う裾上げになっています。素材はコットンで、昔ながらのしっかりしたデニム生地です。

定価104,500円❗️新品・未使用❗️ディースクエアード デニム



検討中【PMJ】カフェレーサー デニム



70s 80s Vintage ベルボトム デニム サイドスリット y2k

●状態・・・USEDになりますが、丁寧に着られていた感じで、多少の着用感・裾と太股に僅かな小さな擦れは見られますが、USEDデニムのいい風合いで、目立つ汚れやダメージは見られず、USEDを着られる方でしたら問題なく履いていただける、綺麗な状態だと思います。

【リメイクデニム 刺繍デザイン フレア Y2K 奇抜 青 カラフル古着】



Y’s コットンストレッチデニムパンツ



LEVI'S VINTAGE CLOTHING S501xx 1944大戦モデル

●表記サイズ・・・ 44 (112cm)

ジョンローレンスサリバンデニムワイドパンツMサイズ



OFF-WHITE ベルト付ブリーチスキニーデニム



levi's ブラックデニム 古着 デニムパンツ

●実寸・・・ウエスト・・・110

LEVI'S 501 デニムパンツ ジーンズ 復刻 ライトブルー/U129



FLAT HEAD 3012 ストレートモデル セルビッチ デニムパンツ

股上・・・37

Liam Hodges Blue Unfied Denim w30 ワイドデニム



専用 極美品 RIPNDIP Monarch Butterfly Pants

股下・・・71.5

Wudge boy ワッジボーイcolor pocket denim pants



Dsquared2デニム

裾幅・・・25

【値下げ対応可能‼️】【新品!未使用!】DSQUARED2 デニム 初期タグ!



超美品!BRU NA BOINNE フェリシンデニム!日本製!赤耳!

ワタリ・・・約37.5 (股の付け根付近 縫い合わせが前の場合は中央部)

rare‼︎ 60s 70s Wrangler vintage デニム USA



【値下げ不可・レア】EVISU ジーンズ 9055 緑カモメ【W32・ブルー】

(平置きでの採寸になります。単位はcmです。ウエストのみ×2で実寸を出しています。股上によりウエストの位置が変わりますのでご注意ください。多少の誤差があるかもしれませんのでご了承ください。)

LVCリーバイス ビンテージクロージング501xx 1955モデル復刻W30



balenciaga large jeans buggy denim 希少 名作



ROUGH AND RUGGED FOUL BANKS



児島ジーンズ 19oz セルビッチスラブストレートジーンズ 34インチ

その他のパンツ類・・・#porco_pants

polar skate co bigboy



LEVI’S シルバータブ 90s



■【B-3】DSQUARED2 ブラック ジーンズ/MJ220917005



90s OLD W40 極太 ワイド デニム バギーパンツ 刺繍 ブラック b系

★撮影時の光の加減やスマホ・PCの画面設定の違いにより写真の色合いが違って見えてしまう可能性があるかもしれませんのであらかじめご了承ください。

【美品⭐️】CUNE(キューン) デニムパンツ サイズW34 うさぎ



tetei ×egotripping ど根性デニム



taro様専用 ID46【希少黒】リーバイス559バギーワイドテーパードルーズ

上記及びプロフィール欄の記載内容を踏まえ、神経質な方はご購入をお控えください。

Levis LOWRISE BOOTCUT ブッシュパンツ 30 (米国製)



ひかひか様専用

#古着男子#フルダン#古着女子#フルジョ#VINTAGE#ヴィンテージ#old#オールド#80s#80年代#90s#90年代#レトロ#デニムパンツ#ハイウエスト#ビッグサイズ#デニム#ジーンズ#国産#日本製

商品の情報 商品のサイズ 4XL(5L)以上 ブランド ボブソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

(他サイトにも出品予定ですので、購入前にご連絡いただけますと幸いです)国産レトロ ビッグサイズ 80s~ BOBSON デニムパンツ 44 112cm オールド ヴィンテージ ボブソン 大きいサイズ BIG SIZE 日本製 ●310●商品名(ブランド)・・・BOBSON デニムパンツ●商品説明・・・80年代~90年代頃の国産のオールド・ヴィンテージのボブソンのおそらく限定的なスポット的な生産のビッグサイズのデニムパンツです。lotは4006で、表記サイズは112cm・44インチです。裾はビッグサイズでも見た目が不細工にならないように通常の折り返しではなく、チノパンのような太めの折り返しにダブルステッチで太めなパンツに合う裾上げになっています。素材はコットンで、昔ながらのしっかりしたデニム生地です。●状態・・・USEDになりますが、丁寧に着られていた感じで、多少の着用感・裾と太股に僅かな小さな擦れは見られますが、USEDデニムのいい風合いで、目立つ汚れやダメージは見られず、USEDを着られる方でしたら問題なく履いていただける、綺麗な状態だと思います。●表記サイズ・・・ 44 (112cm)●実寸・・・ウエスト・・・110 股上・・・37 股下・・・71.5 裾幅・・・25 ワタリ・・・約37.5 (股の付け根付近 縫い合わせが前の場合は中央部)(平置きでの採寸になります。単位はcmです。ウエストのみ×2で実寸を出しています。股上によりウエストの位置が変わりますのでご注意ください。多少の誤差があるかもしれませんのでご了承ください。) その他のパンツ類・・・#porco_pants★撮影時の光の加減やスマホ・PCの画面設定の違いにより写真の色合いが違って見えてしまう可能性があるかもしれませんのであらかじめご了承ください。 上記及びプロフィール欄の記載内容を踏まえ、神経質な方はご購入をお控えください。#古着男子#フルダン#古着女子#フルジョ#VINTAGE#ヴィンテージ#old#オールド#80s#80年代#90s#90年代#レトロ#デニムパンツ#ハイウエスト#ビッグサイズ#デニム#ジーンズ#国産#日本製

商品の情報 商品のサイズ 4XL(5L)以上 ブランド ボブソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

comoli 23SSブリーチデニム コモリ【ほぼ未使用】 22AW ジエダ JIEDA PANEL DENIM PANTSAONE4SURE Anime Twins Jeansアニメ柄デニム ジーンズMlevi’s 501 W30×L32 リーバイス501 550 505ミハラヤスヒロ ストレートパンツ デニム80's Levi's 501 USA製 リーバイス Vintageメゾンエメラルド ワッペン 刺繍 デニム メンズ レディース 個性的正規 Dior Homme ディオールオム ブラック デニムパンツヒステリックグラマー ジーンズ