*最終価格です!

ayame MATTERHORN 2

Late 80's の dead stock

ヘキサゴンスタイルのサングラス。

Made in Korea

フレームは明るめのマスタードカラー

に変更してありますが、

オリジナルフレームも一緒にお送りしますので、

いつでも交換可能です。

ヴィンテージスタイルにハマるユニークなフレーム。

オールドのUSSフレームのものと同じくパットがなく

鼻に乗っかる感がいいイカつさをもってます。

USSフレームより一回り小ぶりでロカビリーらしさもあり

絶妙にキャラの立つサングラス。

お探しの方オススメです。

サイズ

ブリッジ幅 約20mm

レンズ径 約50mm

レンズ縦幅 約33mm

テンプル 約150mm

付属 本体, オリジナルレンズ,付属ケース

デッドストックの未使用です。

オモシーチャンネル

ヤマダレン

Pentax

B&L

ボシュロム

SHURON

RAY BAN

レイバン

PERSOL

白山眼鏡

金子眼鏡

TART OPTICAL

タートオプティカル

arnel uss moscot

モスコット

lemtosh

レムトッシュ

50s

60s

OLIVER PEOPLES

オリバーピープルズ

blanc

eyevan

7285

bj classic

綾野剛

native sons wacko maria

ワコマリア

windandsea

ウィンダンシー

ネイバーフッド

ダブルタップス

wtaps vintage

ビンテージ

ヴィンテージ

野村訓市

野村周平

窪塚洋介

キムタク

長瀬智也

常田大希

山田蓮

sorry a bootleg

ジョニーデップ

boys of summer

バイカーシェード

ゴーグル ミリタリー

ウェリントン

UV対策

culture bank

カルチャーバンク

商品の情報 ブランド モスコット 商品の状態 新品、未使用

*最終価格です!Late 80's の dead stock ヘキサゴンスタイルのサングラス。Made in Koreaフレームは明るめのマスタードカラーに変更してありますが、オリジナルフレームも一緒にお送りしますので、いつでも交換可能です。ヴィンテージスタイルにハマるユニークなフレーム。オールドのUSSフレームのものと同じくパットがなく鼻に乗っかる感がいいイカつさをもってます。USSフレームより一回り小ぶりでロカビリーらしさもあり絶妙にキャラの立つサングラス。お探しの方オススメです。サイズブリッジ幅 約20mmレンズ径 約50mmレンズ縦幅 約33mmテンプル 約150mm付属 本体, オリジナルレンズ,付属ケースデッドストックの未使用です。オモシーチャンネルヤマダレンPentaxB&L ボシュロム SHURON RAY BAN レイバン PERSOL 白山眼鏡 金子眼鏡 TART OPTICAL タートオプティカル arnel uss moscot モスコット lemtosh レムトッシュ 50s 60s OLIVER PEOPLES オリバーピープルズ blanc eyevan 7285 bj classic 綾野剛 native sons wacko maria ワコマリア windandsea ウィンダンシー ネイバーフッド ダブルタップス wtaps vintage ビンテージ ヴィンテージ 野村訓市 野村周平 窪塚洋介 キムタク 長瀬智也 常田大希 山田蓮 sorry a bootleg ジョニーデップboys of summer バイカーシェード ゴーグル ミリタリー ウェリントン UV対策 culture bank カルチャーバンク

