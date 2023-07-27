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ブランドのギフト マルゴーラージ　トートバッグ　A4収納可 トートバッグ

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去年購入し、数回使用。
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去年購入し、数回使用。その後自宅保管でした。似たようなものが多いので出品します。写真の通り比較的綺麗で、中も汚れ等は見受けられません。ケイトスペードkatespade NEWYORKトートバッグ ショルダーバッグ バイカラー ビジネスA4収納可 パソコン#ケイトスペード#ケイトスペードニューヨーク

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ブランドのギフト マルゴーラージ　トートバッグ　A4収納可 トートバッグ

5分钟前

ブランドのギフト マルゴーラージ　トートバッグ　A4収納可 トートバッグ

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