バレンシアガ

カラー ベージュ × サーモンピンク

素材 コットン100%

サイズ 34

肩幅 34cm

身幅 40cm

着丈 60cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

※鑑定済みの中古ブランドショップで購入しました

使用感ある中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

状態細かいデザインなどは写真にて必ずご確認ください。

お値段の相談など気軽にコメントください

n.6831

#ありがとう百貨店

#ありがとう百貨店レディース

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バレンシアガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

