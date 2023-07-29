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数量限定セール Elizabeth Bower エリザベスバウアー　ヘッドドレス&イヤリング ウェディング

商品の説明

エリザベスバウアーのペタルフラワーシリーズのヘッドドレス&イヤリングです。
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ココメロディ カラードレス ピンク CW2155
別々にも出品していますが、セットでお得にどうでしょうか？
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こちらでお譲り頂き、2022年1月の披露宴のお色直しで使用しました。(イヤリングは別のものを使用したので私は使っていません。)
セモア　ブライダルインナー　バストE65 ウエスト64
とても上品で華やかでゲストからも好評でした！
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【再値下】カラードレス
目立った傷などは見当たりませんが、あくまで中古品なので神経質な方はお控えください。

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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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セモア♡ブライダルインナーセット

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エリザベスバウアーのペタルフラワーシリーズのヘッドドレス&イヤリングです。別々にも出品していますが、セットでお得にどうでしょうか？こちらでお譲り頂き、2022年1月の披露宴のお色直しで使用しました。(イヤリングは別のものを使用したので私は使っていません。)とても上品で華やかでゲストからも好評でした！目立った傷などは見当たりませんが、あくまで中古品なので神経質な方はお控えください。

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

数量限定セール Elizabeth Bower エリザベスバウアー　ヘッドドレス&イヤリング ウェディング

7分钟前

数量限定セール Elizabeth Bower エリザベスバウアー　ヘッドドレス&イヤリング ウェディング

¥35,800 ¥20,406

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エリザベスバウアー・Fabrique Pins｜インポート ブライダル

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Elizabeth Bower　エリザベスバウアー Corsage Clip イヤリング【レンタル 税込】 | White Angelia ホワイトアンジェリア ブライダルアクセサリー ウェディングアクセサリー レンタルショップ powered by BASE

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販売・Elizabeth Bower(エリザベスバウアー) | ウェディング

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