数量限定セール Elizabeth Bower エリザベスバウアー　ヘッドドレス&イヤリング ウェディング

エリザベスバウアーのペタルフラワーシリーズのヘッドドレス&イヤリングです。

YNS ウェディングドレス



ココメロディ カラードレス ピンク CW2155

別々にも出品していますが、セットでお得にどうでしょうか？

【n様専用】ブライダルインナー F70 ビアンジュ



シュガーケイドレス カラードレス 花嫁衣裳

こちらでお譲り頂き、2022年1月の披露宴のお色直しで使用しました。(イヤリングは別のものを使用したので私は使っていません。)

セモア ブライダルインナー バストE65 ウエスト64

とても上品で華やかでゲストからも好評でした！

オフショルダー ウェディング カラードレス 結婚式 前撮り 二次会 S 7号



【再値下】カラードレス

目立った傷などは見当たりませんが、あくまで中古品なので神経質な方はお控えください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

エリザベスバウアーのペタルフラワーシリーズのヘッドドレス&イヤリングです。別々にも出品していますが、セットでお得にどうでしょうか？こちらでお譲り頂き、2022年1月の披露宴のお色直しで使用しました。(イヤリングは別のものを使用したので私は使っていません。)とても上品で華やかでゲストからも好評でした！目立った傷などは見当たりませんが、あくまで中古品なので神経質な方はお控えください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

WITH A WHITE ウェディングボレロ最終値下げ ココメロディ レインボーウェディングドレス④点セット大きいサイズアーバンブランシュ ウェディングドレス【サイズオーダー】★カバー付★Verawang Octavia US0セモア♡ブライダルインナーセットVerawang ava US2 サイズ 専用カバー・保証つき 即発送可能