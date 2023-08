着丈63.5 身幅69 裄丈(直線)87.5 ほど XL

スカジャンなどにも使われる光沢あるアセテート地の刺繍ブルゾンです。※独特の色褪せ−風合いご理解願います。

パラマウントオフィシャルタグ付き 内タグ小切あり ほか生地にほつれやダメージなし。

刺繍に銀系色の糸が使われていたり雰囲気良くかっこいいです。

推測ですが70-80年代付近と思います。かなり希少と思いますのでなかなか出ない一着です。

スタートレック

2001年宇宙の旅

ミスターポロック

ブレードランナー

スターウォーズ

スピルバーグ

スタンリーキューブリック

アンダーカバー

エイプ

ヒューマンメイド

ロカビリー

クリームソーダ

マーチン

ナイキ

など好きな方にも

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

