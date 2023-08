【着後レビューで 送料無料】 新品 VEJA ヴェジャ スニーカー ESPLAR ホワイト 25.0cm スニーカー

VEJA (ヴェジャ)

VEJAのスニーカーの出品です。

VEJAはフランス発のサステナブルブランドです。フェアトレードによるオーガニックコットンや天然ラバー、リサイクル素材やペットボトルを再生した生地を使うなど、物づくりにおける大きな問題に真剣に向き合い、新しい取り組みでファッショナブルなシューズを生産しています。

新品、未使用で箱もきちんと付属しています。

品番 EA0200001

商品名 ESPLAR

カラー EXTRA-WHITE (ホワイト)

サイズ ・EUR39(約25.0cm)

原産地 ブラジル 他

素材 ・レザー、ラバー

カラー···ホワイト

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ヴェジャ 商品の状態 新品、未使用

VEJA (ヴェジャ)VEJAのスニーカーの出品です。VEJAはフランス発のサステナブルブランドです。フェアトレードによるオーガニックコットンや天然ラバー、リサイクル素材やペットボトルを再生した生地を使うなど、物づくりにおける大きな問題に真剣に向き合い、新しい取り組みでファッショナブルなシューズを生産しています。新品、未使用で箱もきちんと付属しています。品番 EA0200001商品名 ESPLARカラー EXTRA-WHITE (ホワイト)サイズ ・EUR39(約25.0cm) 原産地 ブラジル 他素材 ・レザー、ラバーカラー···ホワイトスニーカー型···ローカット履き口···紐

