アーティスト:Pantera

タイトル:Reinventing The Steel

レコード番号:62451-1

フォーマット:LP

国:US

リリース年:2000年

コンディション:

ジャケット →M-- 中古盤としてはかなり良好な状態・良品+

外装シュリンク・Hype Sticker付。

ディスク→EX++ 軽い擦れ、小さな傷あるも、軽いノイズ・良品

#HeavyMetal

#ヘヴィ・メタル

#Hardrock

#ハード・ロック

#Thrashmetal

#スラッシュ・メタル

#Pantera

#パンテラ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

