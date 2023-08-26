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値段が激安 Tiffany ゲートリンク リング

商品の説明

以前百貨店にて購入いたしました。
アレキサンダーマックイーン PAVE SKULL シルバー　11号
サイズは14.5号です。
アレックスストリーター　EYE RING
形が特徴出来ですので±0.5号ずつほどをみてもらえれば良いかと思います。
CHANEL シャネル シルバーリング
K18とシルバー925のコンビリングです。
【ポルカ様】Tiffany ティファニー オープンウェーブ リング YG
一時期使用しておりましたが使う機会が少なくなりましたので磨きに出して保管しておりました。

【美品】3石ツァボライト　ダイヤモンド　リング　1.05/0.10ct　プラチナ

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

極美品　PT900 0.51ct 0.20 エメラルド 0.50 ダイヤ リング

♪美品　煌めくリング　ダイヤ3粒　アガット　透かし柄　コットンレース　9号位
以前百貨店にて購入いたしました。サイズは14.5号です。形が特徴出来ですので±0.5号ずつほどをみてもらえれば良いかと思います。K18とシルバー925のコンビリングです。一時期使用しておりましたが使う機会が少なくなりましたので磨きに出して保管しておりました。

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

値段が激安 Tiffany ゲートリンク リング

41分钟前

値段が激安 Tiffany ゲートリンク リング

¥45,000 ¥24,750

(税込) 送料込み
5
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出品者

bd6a01963

 1760

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コメント (5)

bd6a01963
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