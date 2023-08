◆◆※商品の発送について※◆◆

仕事の都合上、発送可能な日に限りがございます。

商品の発送はお支払いから2~3日の間を予定しております。

※即日発送や翌日発送は出来かねます。ご了承下さいませ。

日時指定などがある場合は、事前にご質問欄よりコメントして下さい。

できる限り対応させていただきます。

ご購入頂いた商品は順次、

必ず発送させて頂きますのでご安心下さいませ。

商品の到着に余裕のある方のご参加お待ちしております。

◆◆商品◆◆

22AW GX3618 EQUIPMENT CSG 91 GTX エキップメント

CSG 91 GTX GORE-TEX ゴアテックス 防水 レザー

スニーカー ハイキング トレッキング アウトドア シューズ

【付属品:箱、タグ、替え紐】

1991年にデビューした当時、

世界のランニングカルチャーの隆盛を

象徴するような存在だったEQTシリーズ。

それぞれのアスリートのニーズに応え、

ランニングに不可欠な機能を

搭載した設計だからこそ幅広く愛用されてきた。

必要なものがあり、不要なものは一切ない。

レガシーを讃えるアニバーサリーモデルとして

誕生したのが、このEQT CSG 91。

ビンテージアウトドアEQTシューズのラギッドな雰囲気と、

進化を続ける機能性を融合させた。

レザーアッパーに透湿性に優れたGORE-TEXライニング、

半透明のラバーアウトソールを合わせた高機能シューズ。

オススメです。

お探しの方やお好きな方は是非この機会にご検討下さいませ。

◆◆サイズ&カラー◆◆

表記サイズ:27.5cm

カラー:茶

◆◆商品状態◆◆

新品未使用品になります。

あくまで素人保管になりますので、

気になる点やこだわる点がある場合は、

あらかじめご質問にてご確認下さいませ。

神経質な方のご入札はお控え下さい。

ご理解ある方のご入札宜しくお願い致します。

〔管理:K-12-653_25806_31110(SS)〕

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

