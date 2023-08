---------

ご覧いただきありがとうございます(^^*)

●コメントなし 即購入OK

●全品送料無料

●基本お支払日の翌日までに発送

【商品情報】

■ブランド

HARLEY-DAVIDSON

ハーレーダビッドソン

■商品名

半袖

Tシャツ

アメリカ製

USA製

made in USA

両面

バックプリント

ルーニーテューンズ

バッグス・バニー

■色柄

黒 ブラック

■表記サイズ

メンズXXL

■平置き実寸サイズ(単位:cm)

着丈 80

身幅 62

肩幅 60

袖丈 20

■状態(画像参照)

・小さな脱色あり

経年変化による若干の褪色がありますが、古着に慣れている方であれば問題なく着用できるかと思います!

USED

※使用感や細かい傷など伝えきれない場合がございますので、USED品・古着にご理解がない方の購入はお控えください。

4-4787

ナイキやチャンピオン、ラルフローレン、ノースフェイスなどの人気ブランドやNFL、カレッジロゴのスウェット (トレーナー)、パーカー、プルオーバーを中心に多数出品中です(^^*)

日本では手に入らない海外直輸入の一点物も多く取り扱っておりますので、ぜひ商品一覧をご覧ください♪

こちらのタグから商品一覧をご覧ください♪

全商品一覧

#ベキ子の古着屋

同じ季節感の商品一覧

#ベキ子の夏服

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

