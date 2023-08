カラー...ブラウン

柄・デザイン...ストライプ

ブランド ドリス・ヴァン・ノッテン

73-01-21-01005-hn

今年2022の春夏SSで売っていたばかりの茶系(小豆色)のカバーオールとスラックスのセットアップです。

カバーオールにつきましては

未使用の新品(自宅保存 試着はしています)

Mサイズ

スラックスにつきましては5.6回使用

48サイズ

洗濯しましたので少しヨレやスレはありますがとてもキレイな状態です。

(裾上げ済み 股下67センチ※素人採寸)

自分では着こなせなさそうなので思いきって出品しました。

上下合わせて12万ほどだった記憶があります。

ご質問等ございましたらお気軽にお声くださいませ。

カラー...ブラウン柄・デザイン...ストライプブランド ドリス・ヴァン・ノッテン73-01-21-01005-hn今年2022の春夏SSで売っていたばかりの茶系(小豆色)のカバーオールとスラックスのセットアップです。カバーオールにつきましては未使用の新品(自宅保存 試着はしています)Mサイズスラックスにつきましては5.6回使用48サイズ洗濯しましたので少しヨレやスレはありますがとてもキレイな状態です。(裾上げ済み 股下67センチ※素人採寸)自分では着こなせなさそうなので思いきって出品しました。上下合わせて12万ほどだった記憶があります。ご質問等ございましたらお気軽にお声くださいませ。dries van nottenジルサンダー JIL SANDER ロエベ LOEWEメゾンマルジェラ Maison Margielaサカイ SACAIディオール Diorグッチ GUCCIサン・ローラン ニールバレット Neil Barrettトゥモローランド TOMORROWLANDキャバン CABaN

