❤️プロフを読んで下さった方限定でお値下げいたします!

【プロフ見ました】とコメント下さい❤️

在庫が限られますので早い者勝ち&お買い得です♪

❤Canon EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS❤

手振れ補正付❤高性能レンズ❤

⭐️この商品のオススメポイント⭐️

●軽量・コンパクトな高倍率レンズ♪

●初心者も安心の手ブレ補正付き!

●初期不良の場合は受取評価前につき返品保証♪

❤商品説明❤

近距離撮影から遠くの撮影までカバーできるので

これ1本でOKです♪

コストパフォーマンスが高く野球、サッカーなどのスポーツ撮影など様々なシーンでお使いいただけるレンズとなります♪

✨コンディション✨

✅外観

通常使用に伴う小さなスレキズのみで状態の良い美品になります♪

✅光学

使用に伴うチリの混入が多数ありますが、カビやクモリ等はございません♪

✅動作

動作確認済み♪

♥️<<セット内容>>♥️

・レンズ本体

・前後キャップ

⭐️対応機種⭐️

・EOS Kiss F、X2、X3、X4、X5、X6i、X7、X7i、X8i、 X9i、 X10、 X10i

・EOS Kiss Digital X、N

・EOS Kiss X50、X70、 X80、 X90

・EOS 10D 20D、30D、40D

・EOS 50D、60D、70D、 80D、 90D

・EOS 7D、7D Mark Ⅱ

・EOS 8000D、 9000D

・EOS 6D、6D MarkⅡ

・EOS 5D、 EOS 5D MarkⅡ

・EOS 5D MarkⅢ、 EOS 5D MarkⅣ

・EOS 1D系

【 未対応機種 】

ミラーレス一眼カメラ

(マウントアダプターがあれば使用可能)

他にもカメラを出品していますので是非ごらんになっていってください♥️

#Linaカメラ

最後までご覧いただきありがとうございます(^^)

971051323

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

