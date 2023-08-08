≪超目玉★12月≫ POLO RALPH ストライプ　シャツワンピース　ベルト付き LAUREN ひざ丈ワンピース

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●サイズ

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●寸法(平置き採寸)

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着丈

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前身頃92

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後身頃98

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総丈101

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肩幅44

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身幅48

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素人採寸ですので多少の誤差はあります

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神経質な方の購入はご遠慮ください

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●状態

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目立った汚れ無し

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E-3020

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ポロラルフローレン シャツワンピース ストライプ 刺繍ロゴ ロースロゴ リボン●カラーブルー ホワイトストライプ●サイズ0●寸法(平置き採寸)着丈前身頃92後身頃98総丈101肩幅44身幅48素人採寸ですので多少の誤差はあります神経質な方の購入はご遠慮ください●状態目立った汚れ無しE-3020

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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