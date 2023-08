旧モデルのatlast&coの名作ストレートデニム、lot.174です。

80s Vintage Levi's 501 デニム ブラック 先染め USA

現行と違い厚手の生地、またこのモデルは既に廃版となっておりもう手に入りません。

SAINTLAURENT サンローラン スキニー デニム D02 M\SK-LW

ブランドが得意とする太めのストレートが大変にカッコ良いです。

【新品】22ss HERILL SPLASHDENIM2ヘリルスプラッシュデニム

また股下もオリジナルレングスのままですので大変に貴重かと思います。

希少 90s old stussy ジーンズ デニム 36 濃紺 USA製

一部生地のほつれがありますがそこまで気にならないかと思います。

古着 NBA UNK ジーンズ 刺繍 ワッペン パンツ ワイド 36size

色も7割は残っているかと思いますので探されて今方は是非。

極太00s厚手 TOMMY HILFIGER バギーハーフデニム HIPHOP

他にもatlastの物など出品しております。

UNK デニム NBA ワッペン刺繍 オーバーサイズ



HELMUT LANG デニム 27

W31

最終SALE 1950年代復刻 日本製 リーバイス503Bxx

実寸

93年USA製 Levi's 501 L2805

ウエスト 40㎝ / 総丈 110㎝

オリジナル リーバイス LEVIS 501xx 47モデル

股下 82.5㎝ / 裾幅 24.5㎝

未使用タグ付き!UNLIMITEDSIFR オールド加工ダメージデニム!赤耳!

※素人採寸の為若干の誤差はご了承下さい。

†shohei†専用ジーンズ MADE IN JAPAN



リメイクデニム メンズ リーバイス シルバータブ

アメカジ

USA製 90年代 LEVI'S 501 デニムパンツ 31 ブルー

ストリート

'92 USA製 Levis501 濃紺 美品 32 × 24.5 リーバイス

ミリタリー

if six was nine MUDMAX MADMAX デニム 28インチ

military

新作ヒステリックグラマー ブッシュデニムパンツ 29インチ インディゴ

ビンテージ

levis ☆リーバイス ☆ ウレタンコーティング☆ flare pants

vintage

Polar Skate Co Big boy M

シュガーケーン

DSQUARED2 Tidy Biker Jeans

sugarcane

8m メキシコ製 リーバイス560 W38 ブラックデニム オーバーサイズ

ウェアハウス

【BIG-JOHN】ビッグジョン フレア ベルボトムデニム 濃紺 646 684

warehouse

【RN様専用】クロムハーツ クロスパッチデニム フレアニー ブラック W36

リーバイス

AMIRI MX1 スキニージーンズ 28

levi's

Levi's リーバイス 503 デニムパンツ size 30-34

フェローズ

60s LEVI'S 501 BIG E

full count

RASSVET PACCBET コーデュロイパンツ

フルカウント

アメリカ製Lee200 サイド黒タグ オリジナル ヴィンテージ!

joe mccoy

Levi‘s リーバイス66 501極上美品希少刻印524エルパソ旧6工場製

ジョーマッコイ

HYPER DENIM 裾付近ペイント加工&ダメージ加工ジッパーデニムパンツ32

toys McCOYs

リーバイス501 赤耳 80s ビンテージ ビックサイズ 48インチ ペンキ

トイズマッコイ

専用ページmastermind JAPAN "identity"期 後ろ身Wウエ

ベラフォンテ

アベイシングエイプジーンズL

belafonte

ウェアハウス 1001xx 15周年モデル w31

アットラスト

国内正規 Saint Laurent サンローランパリ スキニー デニム

atlast&co

ニコラスデイリーデニムパンツ

atlast

NUMBER (N)INE × PLAYBOY ワッペン付きデニム 古着屋購入

ブッチャープロダクツ

【vintage】Levi's501 66前期

butcher products

Levi's 503BXX

テンダーロイン

WAREHOUSE Lot DD-1550 ONE WASH

tenderloin

【お値下げ】ディースクエアード2デニムパンツ

フィグベル

【レア物】clesste クレスト デニム リジット

phigvel

universal products No tuck wide denim

オールドジョー

HYSTERIC GLAMOUR デニム

oldjoe

ヨハン様専用 a.presse アプレッセ デニム Washed Denim

トロフィークロージング

【新品未使用・定価約12万】TOM FORD ホワイト系コットンデニム32インチ

trophy clothing

DENIM & SUPPLY|アメリカンフラッグダメージデニム31ラルフローレン

black sign

HYSTERIC GLAMOUR ヒス フレアデニム ステッチ刺繍 カットオフ

ブラックサイン

⭐︎ジースターロウ⭐︎新品未使用 シティRオルトネロブラック W28

グラットハンド

HIRO(現KIDILL)リメイク デニムパンツ ユニセックス 美品

GLAD HAND

40’s ビンテージ/Lee 101Z-Denim Pants(センター赤タグ)

フリーホイーラーズ

faxcopyexpress フレアデニムパンツ

freewheelers

希少 70s リーバイス501 66前期 ダブル赤タブ デニムパンツ

ダブルアールエル

インディゴコットン キッチンパンツ ブルーブルー

RRL

LEVI'S 501 ビックEオリジナル

などお好きな方におすすめです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アットラスト 商品の状態 やや傷や汚れあり

旧モデルのatlast&coの名作ストレートデニム、lot.174です。現行と違い厚手の生地、またこのモデルは既に廃版となっておりもう手に入りません。ブランドが得意とする太めのストレートが大変にカッコ良いです。また股下もオリジナルレングスのままですので大変に貴重かと思います。一部生地のほつれがありますがそこまで気にならないかと思います。色も7割は残っているかと思いますので探されて今方は是非。他にもatlastの物など出品しております。W31実寸ウエスト 40㎝ / 総丈 110㎝股下 82.5㎝ / 裾幅 24.5㎝※素人採寸の為若干の誤差はご了承下さい。アメカジストリートミリタリーmilitaryビンテージ vintageシュガーケーン sugarcaneウェアハウス warehouseリーバイス levi'sフェローズfull count フルカウントjoe mccoy ジョーマッコイtoys McCOYs トイズマッコイベラフォンテ belafonteアットラストatlast&coatlastブッチャープロダクツbutcher productsテンダーロインtenderloinフィグベル phigvelオールドジョー oldjoeトロフィークロージング trophy clothingblack sign ブラックサイングラットハンド GLAD HANDフリーホイーラーズ freewheelersダブルアールエル RRL などお好きな方におすすめです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アットラスト 商品の状態 やや傷や汚れあり

希少Porter Classicアフリカンコットンパンツサイズ2未使用80s US NAVY デニム セーラーパンツ ワイドフレア W33 L31sugarhill Classic Denim Pants クラシックデニムAEPFS VAMHRT 3D rendering pleated jeansTEDMAN ジーンズ70年代 McCampbell マッキャンベル 国産ヴィンテージ ビンテージusa製 ヴィンテージ リーバイス 517 ペンキ ダメージ w34 L ブルーfeng chen wang 21ss ストレートデニム