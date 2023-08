【Vintage Polo by Ralph Lauren Open Collar Short Sleeves Shirt】

人気のビンテージラルフローレンのオープンカラーシャツ。

よく見ると生地に織が入っており、素材はリネンシルクで高級感があるのでオススメです。

●サイズ:タグ表記 Lサイズ

※USAの表記は国内物より大きめになりますので平置きでの実寸サイズを必ずご確認下さい。

肩幅 約52cm

身幅 約64cm

着丈 約80cm

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:

リネン 64%

シルク 36%

●状態:

目立った汚れ、ダメージのない美品です。

※詳細は写真にてご確認下さい。

※状態は注意して確認しておりますが素人の確認になりますので見落とし等がある場合も御座います。

※古着ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

シャツ種類···その他

カラー···グリーン

袖丈···半袖

柄・デザイン···無地/ワンポイント

襟···オープンカラー(開襟)

素材···その他

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

