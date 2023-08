新品即決 Leather Supreme Patch se1086r 6-Panel キャップ

【商品説明】

★希少アイテム★

★フロントにレザーのロゴパッチが付いた6パネルキャップ!!

★ナイロン素材のボディに、フロントにはSupremeロゴが型押しされたレザーを縫いつけたデザインがポイント!!

★アジャスターはワンプッシュオープン仕様です。

★ニューヨークにて、買い付けアイテム!!

★SS23《Leather Patch 6-Panel》

★ メンズ ★

素材>>本体:ナイロン100% 裏地:ポリエステル100% パッチ:牛

カラー>>ブラック

サイズ>>フリー(アジャスターで調節可能)

高さ11.0cm つば7.0cm

【配送方法】

* 配送方法につきましては、地域や重さにより異なりますので コチラで決めさせていただきます。

* 事前に知りたい方はコメント下さい。

【詳細注意事項】

* 新品未使用となりアメリカの正規店にて買い付けた本物です。

* 採寸は平置きとなり個人差がある為、目安にしてください。

* 他通販サイトにて在庫を共有している為、完売になる場合がありますのでご了承ください。

* できるだけ忠実に再現するよう努力しておりますが、ディスプレイ画面等の環境上ページで見た色と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

