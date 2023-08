EPSON EP-805A

本体と電源ケーブルのみとなります。

印刷できる状態でエラー等はなく、最近まで問題なく使っておりました。

基本モノクロ印刷メインだった為、カラー印刷については不明です。

インクは、純正品ではありませんが稼動してます。

また、黒は最近交換しております。

ペット、喫煙者無しです。

CART.SYST.INK: SINGLE COLOR

PCプリンタ機能有

USB有無種類: USB2.0

color: BLACK

イメージスキャナタイプ: フラットベットスキャナ

イメージセンサ: CIS

イーサネット有

カセット給紙対応: 有

カラー印刷

タッチポイントタイプ: 1POINTタッチ

ダイレクトプリント機能有無: PictBridge

ディスクレーベルプリント対応有

ビューパネル有

プリント方式: インクジェットプリント

メモリカードスロット有

ワイヤレスLAN有

原稿セットタイプ: 固定

対応メディアタイプ: マルチタイプ

接続インタフェイス: USB端子

最大出力用紙サイズ: A4判

自動両面印刷有

複写機能有

複合機能有

電源方式(新): AC式

#セイコーエプソン

#EPSON

商品の情報 ブランド エプソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

