“an earless robotic cat named Doraemon, who travels back in time from the 22nd century to aid a boy named Nobita Nobi”

- Halloween-

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■材質: ビニール

■サイズ: 全高約23cm

■状態: 新品、未開封

■注意: 製品箱に軽微な擦れ、傷などある場合がありますが中身に影響はありません。又は、未開封な商品となりますが、初期キズなどがあるかもしれません。

ご了承のうえ御購入ください、よろしくお願い致します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

#ドラえもん

#ラビット

#藤子不二雄

#のび太

#藤子・F・不二雄

#マスコットステーション

DORAEMON

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

“an earless robotic cat named Doraemon, who travels back in time from the 22nd century to aid a boy named Nobita Nobi”- Halloween-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■材質: ビニール■サイズ: 全高約23cm■状態: 新品、未開封■注意: 製品箱に軽微な擦れ、傷などある場合がありますが中身に影響はありません。又は、未開封な商品となりますが、初期キズなどがあるかもしれません。ご了承のうえ御購入ください、よろしくお願い致します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー#ドラえもん#ラビット#藤子不二雄#のび太#藤子・F・不二雄#マスコットステーションDORAEMON

