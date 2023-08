カラー···ブラック

Vivienne Westwood x VANS コラボ スニーカー バンズ

スニーカー型···ローカット(Low)

新品未使用タグ付 23cm [new balance 725 af]



新品同様 ナイキ エアマックス95 トリプルホワイト W

サイズ36です。(22.5〜23cmの方にピッタリです。)

ナイキ GS エアジョーダン4 "ミリタリー ブラック"



エア ジョーダン 1 LOW x トラヴィス スコット 23



k.s様専用

◻️購入元

専用 VEJA UNISEX Esplarエスプラレザースニーカー25

松坂屋にて購入

NIKE AIR FORCE 1 SAGE LOW 23.5cm



けしごむ様専用

◻️状態

NIKE ウィメンズ エアマックス SE 24.5

多少の使用感程度でソールに少しの汚れあり

メレル MERRELL Moab2 Mid GORE-TEX トレッキング 登山

全体的に綺麗な状態です。

コンバース オールスター トレックウェーブ converse

まだまだ長くお履き頂けるお品になります。

海外限定 NEW BALANCE WX452XB



新品 限定色 New Balance BB550 PWC (23cm)

※購入時の箱が無いのため簡易梱包となります。

FENTY PUMA by Rihanna



ミラーナイン MIRROR9 厚底ハイカットスニーカー ホワイトLサイズ 未使用

#CHANEL

卑弥呼HIMIKO メッシュニットスニーカー 23.5㎝ 黒 フラットシューズ

#スニーカー

デイト FUGA/ドラゴンホワイト/W371-FG-DR-WHJ

#レディース

TRIPSTER×VANS COMFYCUSH AUTHENTIC 27cm

#コメント無し即購入大歓迎

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ブラックスニーカー型···ローカット(Low)サイズ36です。(22.5〜23cmの方にピッタリです。)◻️購入元松坂屋にて購入◻️状態多少の使用感程度でソールに少しの汚れあり全体的に綺麗な状態です。まだまだ長くお履き頂けるお品になります。※購入時の箱が無いのため簡易梱包となります。#CHANEL#スニーカー#レディース#コメント無し即購入大歓迎

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

❣週末限定✿新品未使用✿UGG クラウドロー23cm新品未使用 NIKE エアジョーダン5 グリーンビーン 24.5cmCONVERSE ALL STAR DAISYFLOWER HI新品未使用 24㎝ SUPERSTAR ADV gw6931 ブラックMIKIOSAKABE grounds日本未販売 コンバース 新品 ランスターハイク 正規品美品 ステラマッカートニー エリスシューズ 白/ホワイト 37 (お値下げ中)新品!NIKE GS ダンクロー グレー×ゴールドスウッシュ 23.5cm