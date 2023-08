古着屋kwmchangへようこそ❗️

ブラックレーベルクレストブリッジ 新品ブラック シャドーチェック パーカー M

▼商品紹介▼

【特徴、仕様】

◆GORE-TEX(ゴアテックス)

アメリカで生まれた防水耐久性・透湿性・防風性を兼ね備えた素材。

雪や雨などの水分が外部から侵入してくるのをシャットアウトし、水だけでなく風の侵入も許さない。

さらに汗による蒸れを放出し、不快指数ゼロを実現する。

◆SUMMIT SERIES(サミットシリーズ)

最高の素材、縫製、機能を注ぎ込んで開発し続けてきた、ブランド最高峰のテクニカルなアルパインギアのシリーズ。

刺繍ロゴ、ゆるだぼ、オーバーサイズ、ビッグシルエット、フルジップ、ラグランスリーブ

◎古着ですので1点モノです❗️お早めにどうぞ♪

【カラー】

ネイビー×グレー

※お使いの端末ディスプレイによって色味が違って見えることがあります。

【サイズ・寸法】

表記サイズ:メンズXL

⚠️身長/体重から着用感を聞かれる方がいますが、体型には個人差がありお答えしにくいので下記平置き寸法とお手持ちの物を比較してみてください。

着丈:67

身幅:58

桁丈:91

【状態】

フードなし、前面、背面、右袖汚れ

【送料】

無料

※ 追跡機能、補償付き、匿名配送のらくらくメルカリ便を利用しております。

※別の発送方法をご希望の際はご購入前に相談ください。

ご質問等ございましたらお気軽にお問合せください^^

◇ この他にも色々出品しておりますので是非ご覧ください♪

管理No.No-11049

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

