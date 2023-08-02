最適な材料 新品未開封 OPPO Reno7 A ブルー 物理SIM２枚 スマートフォン本体

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りな様専用 iPhone Xs Gold 64 GB au



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購入前に必ずプロフィールをご覧下さい

iPhone 7 Plus レッド 128GB SIMフリー バッテリー100％

新品未開封 OPPO Reno7 A/ドリームブルー/CPH2353/納品書付/物理2枚SIM(+eSIM利用可)/防水防塵/おサイフケータイ対応です

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【超美品】iPhone 14 ブルー 128 GB SIMフリー 即日配送可能！

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ワイモバイルなどのキャリア版は物理SIM 1枚のみです。

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こちらのフリー版は2枚SIM対応。

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新品未開封(シュリンク包装)

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OPPO Reno7 A(家電量販店版)

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Model：CPH2353

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Color：ドリームブルー

Phone 11 Pro ゴールド 64 GB au



Xiaomi mi 11pro

国内SIMフリーの為、国内キャリアのドコモ・AU・ソフトバンク・楽天モバイル・MVNOなどのSIMカードが利用出来るDual(物理2枚)SIM(+eSIM利用可)/DSDV対応機種です。

【専用】Apple iPhoneXR 本体 64GB ブルー SIMフリー



Xperia 10 IV softbank A202SO 本体

SIMカード1枚で利用する場合は外部メモリ対応。別売りのmicroSDXC(最大１TBまで)利用可能です。

極美品 iPhone XS 256GB ゴールド SIMフリー



美品 iPhone XR Black 128GB SIMフリー

国内SIMフリー機種でネットワーク利用制限(－)及びSIMロックはございません。

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大手家電量販店で3月購入した商品です。

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一括払いで購入品代金支払い済みの残債無しです。

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【商品概要】スペックの詳細はメーカーサイトなどでご確認ください。

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◆プロセッサー Qualcomm Snapdragon 695 5G

新品 AQUOS sense 5G SH-M17 ブラック SIMフリー

◆メモリ 6GB

SIMフリー端末iPhone 11 ホワイト 64 GB 完全動作品

◆ストレージ 128GB,MicroSD

Galaxy S21 5G 本体 256GB

◆サイズ 縦:約159.7mm 横:約73.4mm 厚さ:約7.6mm 重量:約175g

POCO F4 GT 5G 8GB 128GB

◆ディスプレイ 約6.43 インチ FHD+ 有機 EL（AMOLED） 最大90Hz 可変

iPhone11pro 64Gsimフリー シルバー

◆バッテリー 公称値：4500mAh 18W 急速充電対応

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◆セキュリティ ディスプレイ指紋認証 顔認証

Realme GT neo 5 16GB/1TB 240W 紫

◆オーディオ 3.5 mm ヘッドホンジャック ハイレゾ(対応イヤホン使用時)

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◆NFC おサイフケータイ対応

Xperia 10 II ホワイト docomo 液晶保護フィルムのおまけ付き

◆SIMカードスロット：nanoSIMスロットx2(eSIM対応)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます購入前に必ずプロフィールをご覧下さい新品未開封 OPPO Reno7 A/ドリームブルー/CPH2353/納品書付/物理2枚SIM(+eSIM利用可)/防水防塵/おサイフケータイ対応です 2台ございますので、2台ご希望の場合はコメントお願いしますワイモバイルなどのキャリア版は物理SIM 1枚のみです。こちらのフリー版は2枚SIM対応。新品未開封(シュリンク包装)OPPO Reno7 A(家電量販店版)Model：CPH2353Color：ドリームブルー国内SIMフリーの為、国内キャリアのドコモ・AU・ソフトバンク・楽天モバイル・MVNOなどのSIMカードが利用出来るDual(物理2枚)SIM(+eSIM利用可)/DSDV対応機種です。SIMカード1枚で利用する場合は外部メモリ対応。別売りのmicroSDXC(最大１TBまで)利用可能です。国内SIMフリー機種でネットワーク利用制限(－)及びSIMロックはございません。大手家電量販店で3月購入した商品です。一括払いで購入品代金支払い済みの残債無しです。【商品概要】スペックの詳細はメーカーサイトなどでご確認ください。◆プロセッサー Qualcomm Snapdragon 695 5G◆メモリ 6GB◆ストレージ 128GB,MicroSD◆サイズ 縦:約159.7mm 横:約73.4mm 厚さ:約7.6mm 重量:約175g◆ディスプレイ 約6.43 インチ FHD+ 有機 EL（AMOLED） 最大90Hz 可変◆バッテリー 公称値：4500mAh 18W 急速充電対応◆セキュリティ ディスプレイ指紋認証 顔認証◆オーディオ 3.5 mm ヘッドホンジャック ハイレゾ(対応イヤホン使用時)◆NFC おサイフケータイ対応◆SIMカードスロット：nanoSIMスロットx2(eSIM対応)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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