殿堂 NIKE エアジョーダン1 エレベートLOW スニーカー

外側は白のレザーとスウェード、中敷はコルクで異素材のコンビネーションがオシャレです。

新品 日本製 コンバース オールスター 限定カラー

ソールがプラットフォームになってますが、すごく自然な高さがバランスの良いデザインです。

フォクシービジューベロアシューズ



Matin Kim × ASICS Gel-Sonoma15-50マーティンキム

数日前にオンラインで購入し、2回履いてみたのですがやや小さかったので泣く泣く手放します。

②希少♥【BEAUTY&YOUTH】ニューバランス CM996RF2 23cm

見た目とは違い内側はややタイトなので普段23cmか22.5cmくらいを履いている方におすすめです。

NIKE AIR FORCE 1-TYPE 23.5cm

見た目は新品同様なのですが、靴底は2回履いてますので汚れてます。水拭きしてなるべく綺麗にしておきます。

エルメス クイック レザースニーカー

使用品でも大丈夫な方、よろしくお願いします！

新品W23.5ナイキエアフォースワンパイソンNIKE Air Force1Low



ナイキ ラハール ロー ブラック W

カラー···ホワイト

【中古】NIKE Air jordan 1 high og gs 23.0cm

スニーカー型···ローカット

ニューバランス new balance WX452SR

履き口···紐

MICHEAL KORS スニーカー 24cm

素材···本革

NIKE ダンクロー テディベア 24cm

柄・デザイン···無地

厚底ローファー

参考: https://nike.sng.link/Astn5/6tbz/r_7bfea52c7d

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

外側は白のレザーとスウェード、中敷はコルクで異素材のコンビネーションがオシャレです。ソールがプラットフォームになってますが、すごく自然な高さがバランスの良いデザインです。数日前にオンラインで購入し、2回履いてみたのですがやや小さかったので泣く泣く手放します。見た目とは違い内側はややタイトなので普段23cmか22.5cmくらいを履いている方におすすめです。見た目は新品同様なのですが、靴底は2回履いてますので汚れてます。水拭きしてなるべく綺麗にしておきます。使用品でも大丈夫な方、よろしくお願いします！カラー···ホワイトスニーカー型···ローカット履き口···紐素材···本革柄・デザイン···無地参考: https://nike.sng.link/Astn5/6tbz/r_7bfea52c7d

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Reebok インスタポンプフューリー ブラック DV6985【値下げ】KEEN JASPER キーン ジャスパー 23.5cm【最終値下げ】DIESEL 靴 ローカット 黒 S-HANAMI LOW WAmeri VINTAGE x PUMA ORKID WNS AMERI1点物!スタンスミス S80024 ピンク 23.5cm 天然皮革 adidasエアジョーダン36 GS 赤 オレンジ 黒 白 ホワイト 23cm 箱付きエアマックス 95 PRM "オーバーレース"