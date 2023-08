売れ筋ランキングも掲載中！ L'ge 【新品】wacoal ルジェ　17 SX ブラ　ショーツ2枚　F65M 下着

wacoal ワコール

17グループ

グラマーシェイプ エアーフィット 3枚組 Lサイズ



サイズ:F65

カラー: SX

定価 税込8470円

◆ノーマルショーツ

サイズ:M

定価 税込3620円

◆ ソングショーツ(Tバックショーツ)

サイズ:M

カラー:SX ブルー

定価:3850

新品未使用。

バラ売り不可。

▼他に出品しているf65.姉妹サイズ一覧

#f65pipi

【17GROUP】絵筆のようなタッチでしあわせな彩りを

幸福感いっぱいのシーンを描いた作品にインスパイアされた、17グループ。微笑み、戯れ、語らい……。日差しにまどろむような、明るい彩りの花々。エンブロイダリーレースと刺しゅうの上にのせた繊細なプリントは、まるで絵画のよう。豊かな色彩のハーモニーと一緒に、ときめきも無限に広がっていきそうです。

・きれいな谷間と、すっきりとした後ろ姿をつくるブラジャー

・サイズ別のバストメイクニーズを満たすために、カップ・アンダーサイズごとに設計仕様を変更

*(F・G)カップ・・・パッドを取りはずした状態でのボリューム設定

・バック上辺を折り返し始末にしているので脇から背中にかけてくいこみにくく、シルエットすっきり

・アップリケにラメ糸を使用

・刺繍に合わせてプリントをほどこしたレースを使用

・前中心にクリスタルチャーム付き

・(D〜G)カップは樹脂ボーンを使用

・パッド受け有り/パッド有り(取りはずし可能)

他にもワコール商品出品中。

OPPで包んで、匿名発送予定です。

カップが潰れてしまう可能性があります。

ご了承ください。

単品お値下げは一切お断りしております。

まとめ買いしていただける場合、お値引き致します。

マルコ

サルート salute

トレフル trefle

パルファージュ PARFAGE

レシアージュ lesiage

ラゼ LASEE

ルジェ L'ge

サルート 店舗限定

スタディオファイブ

アンフィ AMPHI

ウンナナクール

トリンプ

#e70pipi

カラーブルー

wacoal ワコールL'ge ルジェ17グループ◆ハッピーFitブラサイズ:F65カラー: SX定価 税込8470円◆ノーマルショーツサイズ:M定価 税込3620円◆ ソングショーツ(Tバックショーツ)サイズ:Mカラー:SX ブルー定価:3850新品未使用。バラ売り不可。▼他に出品しているf65.姉妹サイズ一覧#f65pipi【17GROUP】絵筆のようなタッチでしあわせな彩りを幸福感いっぱいのシーンを描いた作品にインスパイアされた、17グループ。微笑み、戯れ、語らい……。日差しにまどろむような、明るい彩りの花々。エンブロイダリーレースと刺しゅうの上にのせた繊細なプリントは、まるで絵画のよう。豊かな色彩のハーモニーと一緒に、ときめきも無限に広がっていきそうです。・きれいな谷間と、すっきりとした後ろ姿をつくるブラジャー・サイズ別のバストメイクニーズを満たすために、カップ・アンダーサイズごとに設計仕様を変更 *(F・G)カップ・・・パッドを取りはずした状態でのボリューム設定・バック上辺を折り返し始末にしているので脇から背中にかけてくいこみにくく、シルエットすっきり・アップリケにラメ糸を使用・刺繍に合わせてプリントをほどこしたレースを使用・前中心にクリスタルチャーム付き・(D〜G)カップは樹脂ボーンを使用・パッド受け有り/パッド有り(取りはずし可能)他にもワコール商品出品中。OPPで包んで、匿名発送予定です。カップが潰れてしまう可能性があります。ご了承ください。単品お値下げは一切お断りしております。まとめ買いしていただける場合、お値引き致します。サルート saluteトレフル trefleパルファージュ PARFAGEレシアージュ lesiage ラゼ LASEEルジェ L'geスタディオファイブアンフィ AMPHIウンナナクールトリンプ#e70pipiカラーブルー

