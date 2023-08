ECOXGEARのEco Boulder+です。

動作確認済みです。

説明書(日本語)がありますがラインが引かれています。

コンセントは海外使用なのですが、日本で使えるように変換プラグがついていますので、日本での使用が可能です。

申し訳ありませんが値引き交渉は不可とさせて頂きます。

何卒宜しくお願い申し上げます。

*通信方式:Bluetooth4.1

*仕様周波数帯域:2.402~2.480GHz

*通信距離:30m

*ツイーター:3インチ(76.2mm)

*パッシブウーファー:8インチ(203.2mm)

*ウーファー:8インチ(203.2mm)

*最大出力:100W

*バッテリー:7000mAh SLA

*ラジオ周波数範囲:AM 531~1602kHz、FM 76.0~90.0MHz

*ヒューズ:ガラス管(スローブロー)5.2×20mm 250V/1A

*防水/塵埃:IP67

*連続再生時間:最大50時間

*充電時間:約10時間

*USB出力:5V、2.1A

*入出力端子:マイク端子(6.35mm 1/4インチ)、AUX端子、USB充電端子

*電源:入力電圧:110-230V~50/60Hz

*本体寸法:高さ504×幅393×奥行287mm

*本体重量:12.2kg

キャリーハンドル付きで持ち運びも楽々。

100Wの大迫力サウンド。

ecoxgear eco boulder+

#ワイヤレススピーカー

#スピーカー

#Bluetooth対応

#アウトドア用品

#キャンプ用品

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ECOXGEARのEco Boulder+です。動作確認済みです。説明書(日本語)がありますがラインが引かれています。コンセントは海外使用なのですが、日本で使えるように変換プラグがついていますので、日本での使用が可能です。申し訳ありませんが値引き交渉は不可とさせて頂きます。何卒宜しくお願い申し上げます。*通信方式:Bluetooth4.1*仕様周波数帯域:2.402~2.480GHz*通信距離:30m*ツイーター:3インチ(76.2mm)*パッシブウーファー:8インチ(203.2mm)*ウーファー:8インチ(203.2mm)*最大出力:100W*バッテリー:7000mAh SLA*ラジオ周波数範囲:AM 531~1602kHz、FM 76.0~90.0MHz*ヒューズ:ガラス管(スローブロー)5.2×20mm 250V/1A*防水/塵埃:IP67*連続再生時間:最大50時間*充電時間:約10時間*USB出力:5V、2.1A*入出力端子:マイク端子(6.35mm 1/4インチ)、AUX端子、USB充電端子*電源:入力電圧:110-230V~50/60Hz*本体寸法:高さ504×幅393×奥行287mm*本体重量:12.2kgキャリーハンドル付きで持ち運びも楽々。100Wの大迫力サウンド。ecoxgear eco boulder+#ワイヤレススピーカー#スピーカー#Bluetooth対応#アウトドア用品#キャンプ用品

