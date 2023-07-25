超激安 SANDERS Joshua バイカラー 新品 36 スニーカー スニーカー

Joshua SANDERS（ジョシュアサンダース）のバイカラースニーカー。

【新品未使用】《CHANEL》スニーカー

イタリア製。

NIKE エアフォース1 パイソン

未使用。

スケッチャーズ アーチフィット ワイドフィットスニーカー 24cm ブラック

購入価格40000円ほど。

♪︎新品24cm NIKE AIR FORCE 1 07♪イエロー



ナイキ ウィメンズ エアジョーダン4 "オイルグリーン"

ジョシュアサンダースは、ISABEL MARANT（イザベルマラン）のアシスタントを経験したデザイナーが立ち上げたブランド。

CHANELスニーカー 36

ペールトーンカラーの組み合わせが素敵です。

美品 LEVI’S × NIKE ジョーダン4 リーバイス ブラックデニム



maison margiela Reebok スニーカー 足袋

サイズ36。

Reebok INSTAPUMP FURY OG GW7052 23.5cm

ペールグリーン×ペールピンク。

GUCCI レディースキャンバススニーカー

アッパーはサテン生地。

ビリーアイリッシュ × ナイキ エアフォース1 ロー トリプルホワイト 24



極美品！ セリーヌ 厚底 ブロックスニーカー 36

靴底の長さ24cm。

新品 monet サイドゴア センタージップ スニーカー

靴底の幅（いちばん広いところ）8cm。

デサント フィットネスシューズ

ソールの厚さ4cm。

23 PUMA×Ameri DINARA WNS ディナーラ



CELINE スニーカー 靴 ３６

画像を参考にしてください。

New Balance CM996BPD CM996BP D

※画像における品物の色は、撮影時の光の具合や、双方のディスプレイおよび設定の違いなど、種々の要因によって、実物の色と完全に一致させることが不可能です。その点をあらかじめご理解ご了承いただいた上でご購入ください。ご納得いただけない方、不安に思われる方は、購入をお控えください。

ニューバランス 574+ WL574Z DA B 24



マイケルコースのサンダル/シューズ

値引交渉をご希望の方は、事前に自己紹介文をご一読ください。

MONCLER ハイカット ロゴスニーカー



HOKA ONEONE BONDI 7 (BLACK / BLACK) 23.5

17

ナイキ ウィメンズ エアフォース1 ピンク ペイズリー 24.5cm



adidas SAMBA LEATHER

#joshuasanders

未使用/24.5cmアクアリフト/シルバー

#ジョシュアサンダース

アディダス サンバ samba No.186

#isabelmarant

コンバース オールスター トレックウェーブ ホワイト 23.5cm

#イザベルマラン

STEVE MADDEN スニーカー 白



MM6 メゾンマルジェラ エムエムシックス シューズ スニーカー レディース

カラー···グリーン

ヴェルサーチ VERSACE 未使用 スニーカー ピンク グレカ 37

スニーカー型···ローカット

新品 NIKE エアジョーダン1 mid レイカーズ 23.0cm

履き口···紐なし

あいうえお様専用 ナイキ エアマックス95 イエローグラデ 23㎝

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ジョシュアサンダース 商品の状態 新品、未使用

Joshua SANDERS（ジョシュアサンダース）のバイカラースニーカー。イタリア製。未使用。購入価格40000円ほど。ジョシュアサンダースは、ISABEL MARANT（イザベルマラン）のアシスタントを経験したデザイナーが立ち上げたブランド。ペールトーンカラーの組み合わせが素敵です。サイズ36。ペールグリーン×ペールピンク。アッパーはサテン生地。靴底の長さ24cm。靴底の幅（いちばん広いところ）8cm。ソールの厚さ4cm。画像を参考にしてください。 ※画像における品物の色は、撮影時の光の具合や、双方のディスプレイおよび設定の違いなど、種々の要因によって、実物の色と完全に一致させることが不可能です。その点をあらかじめご理解ご了承いただいた上でご購入ください。ご納得いただけない方、不安に思われる方は、購入をお控えください。値引交渉をご希望の方は、事前に自己紹介文をご一読ください。17#joshuasanders#ジョシュアサンダース#isabelmarant#イザベルマランカラー···グリーンスニーカー型···ローカット履き口···紐なし柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ジョシュアサンダース 商品の状態 新品、未使用

スタンスミス クレジーカラーミュウミュウ グリッター スニーカー 37サイズ【定価28,600】ロゴプレートスニーカー MICHAEL KORSGOLDEN GOOSE ゴールデングースSLIDE WHITE スニーカー23 ADIDAS SUPERSTAR スーパースター FV2832バンクシーにゅ〜ずスニーカー『via SANGACIO×BRANDALISED』ナイキ エアマックス95 ホワイト W在庫ラスト1点 Salomon XT-6 Advanced 24.5cm 新品ナイキ エアマックス 95 SE "ライト チャコール" Nike AirMaxY’s adidas Diagonal Stan Smith Floral