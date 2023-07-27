休日限定 SI-1 0.076ct 天然ピンクダイヤモンドFANCY PINK DEEP その他

お気軽にコメントください^_^

【極美品】CELINE スカーフリング トリオンフ ロゴ サークル ゴールド



天然無処理メレーダイヤ 13石 1.001ct FG VS HCタイプ

0,076ct

CELINE★セリーヌ★レディース★ユニセックス★サングラス★夏★日差し対策★

天然ピンクダイヤモンドルース

gucci デニムカチューシャ



kikiさま 専用②

カラーはFANCY DEEP ORANGY PINK

さんご 35.817ct ソーティング付き ルース

濃く鮮やかなオレンジ色がかった

FANCY INTENSE GREEN YELLOW 0.061ct RD

深みのあるピンクの色合いが美しいです。

ブルートパーズ 5.169ct ソーティング付き ルース 11月誕生石



DIOR 30 MONTAIGNE ベルト 35mm サイズ80

赤味を感じる美しい色合いと

ヴィヴィアンウエストウッド チョーカー ブラック

カットのバランスが取れた、

Round brilliant cut

テリ感が有る素晴らしいピンクダイヤです。

ペアなトルマリン 2個で3.18ct



パライバトルマリン0.092ctルース分析ソーティング付きブラジル産

クラリティはSI-で、カーボンがございますが

本真珠アクセサリーセット

肉眼ではわからないです。

0.076ct SI-1 天然ピンクダイヤモンドFANCY DEEP PINK



CHANELスタッフ 非売品

ピンクダイヤモンドの宝石言葉は「完全無欠の愛」

ミサペコ様専用 天然ダイヤ ハート&キューピッド 0.10カラット 他2ピース



K18wg マグネット クラスプ 丸カン 部品

また、ピンクダイヤモンドには邪気から身を守り、

toyo様専用 セルパンボエム 風 toyo様

持ち主に幸せを運ぶとも言われています。

740. ピンク トルマリンハートカット9本連売り



GIGI pour IENA ジュエリーボックス ドット柄

運気を引き寄せたいとき、守護石が欲しいときにも

Tiffany/ティファニー 栓抜き イタリア限定デザイン

ピンクダイヤモンドはおすすめです^ ^

フェルスパーロイヤルブルームーンストーン ラブラドライト



スタージュエリー 限定ウォッチ トランスペアレント ゴールド クリア 腕時計

カットは整った形の

ソーティング付♡ファンシーパープリッシュピンク♡天然ピンクダイヤ♡0.040ct

オーバルカットが施されています。

0.306ct オクタゴナルカット ダイヤモンド ルース クリスタルムーン 希少



HERMES エルメス スカーフリング コスモス ゴールドカラー aq7703

希少なナチュラルカラー♪

Roen × Capanaウォレットチェーン

ファンシーディープピンク♪

メノウ カメオ 瑪瑙

赤味を感じる濃厚な天然ピンクダイヤモンド♪

クリスチャンディオール ♡ チョーカーネックレス ロゴプレート 未使用



未使用保管品 エルメス カレ90 JUMPING シルクスカーフ ピンク 箱付

アーガイル鉱山も閉鎖され

エルメス HERMES スカーフリング90 《レガット/レガート》PD新品未使用

天然ピンクダイヤは価格が高くなってきおり

FANCY BROWN 0.998ct RD/RT1824/CGL

入荷がかなり困難になってきてます。

ピンクサファイア 0.980ct ソーティング付き ルース 9月誕生石



エルメス HERMES カデナ 象 ゾウ エレファント

こちらは、かなりお買い得な価格！

美品 天然ルビー 1ctupカボションカットルース

是非、コレクションにお迎えください^ ^

LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン エピ アクセサリーケース



Salvatore Ferragamo指輪ピアス

お使いのモニターの環境によっては、

新品 LOUIS VUITTON アクセサリーポーチ用 ストラップのみ

色味が実物と異なる場合がございます。

スターサファイア

ご理解の上、ご購入下さい。

alice auaa 10連ビーズ ウエストベルト/ネックレス



LIGHT GREEN 0.20ct/0.17ct OV/RT0122/GIA

特殊な色合いとサイズのダイヤモンドになりますので、すり替えなどの防止のため返品対応などはご遠慮下さいませ。

K18WGイエローベリル♦︎ヘリオドール♦︎ペンダントトップ



美品 HERMES エルメス ジャンボ スカーフリング シルバー

重量 / 0.076ct

【極美品】CELINE スカーフリング トリオンフ ロゴ サークル ゴールド

カラー / FANCY DEEP ORANGY PINK

天然無処理メレーダイヤ 13石 1.001ct FG VS HCタイプ

色の起源/ 天然

CELINE★セリーヌ★レディース★ユニセックス★サングラス★夏★日差し対策★

クラリティ/ SI-1

gucci デニムカチューシャ

カット / オーバルカット

kikiさま 専用②

付属品 / AGTジェムラボラトリー ソーティングカード

さんご 35.817ct ソーティング付き ルース



FANCY INTENSE GREEN YELLOW 0.061ct RD

他でも販売しておりますので、販売済みの際はご了承ください。

ブルートパーズ 5.169ct ソーティング付き ルース 11月誕生石



DIOR 30 MONTAIGNE ベルト 35mm サイズ80

インスタグラム・ツイッターで動画を投稿してます。

ヴィヴィアンウエストウッド チョーカー ブラック

ご確認ください。

Round brilliant cut

インスタ d.i1101

ペアなトルマリン 2個で3.18ct

ツイッター ＠Di05002952

パライバトルマリン0.092ctルース分析ソーティング付きブラジル産



本真珠アクセサリーセット

#天然ピンクダイヤルース

0.076ct SI-1 天然ピンクダイヤモンドFANCY DEEP PINK

#天然ピンクダイヤモンドルース

CHANELスタッフ 非売品

#天然ピンクダイヤ

ミサペコ様専用 天然ダイヤ ハート&キューピッド 0.10カラット 他2ピース

#天然ピンクダイヤモンド

K18wg マグネット クラスプ 丸カン 部品

#ファンシーディープピンクダイヤ

toyo様専用 セルパンボエム 風 toyo様

#ファンシーディープピンクダイヤモンド

740. ピンク トルマリンハートカット9本連売り

#ファンシーディープピンク

GIGI pour IENA ジュエリーボックス ドット柄

#ピンクダイヤモンドルース

Tiffany/ティファニー 栓抜き イタリア限定デザイン

#ピンクダイヤルース

フェルスパーロイヤルブルームーンストーン ラブラドライト

#ピンクダイヤ

スタージュエリー 限定ウォッチ トランスペアレント ゴールド クリア 腕時計

#ピンクダイヤモンド

ソーティング付♡ファンシーパープリッシュピンク♡天然ピンクダイヤ♡0.040ct

#レッドダイヤ

0.306ct オクタゴナルカット ダイヤモンド ルース クリスタルムーン 希少

#レッドダイヤモンド

HERMES エルメス スカーフリング コスモス ゴールドカラー aq7703

#ルース

Roen × Capanaウォレットチェーン

#カラーダイヤモンド

メノウ カメオ 瑪瑙

#カラーダイヤ

クリスチャンディオール ♡ チョーカーネックレス ロゴプレート 未使用



未使用保管品 エルメス カレ90 JUMPING シルクスカーフ ピンク 箱付

071032604-1

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

お気軽にコメントください^_^0,076ct天然ピンクダイヤモンドルースカラーはFANCY DEEP ORANGY PINK濃く鮮やかなオレンジ色がかった深みのあるピンクの色合いが美しいです。赤味を感じる美しい色合いとカットのバランスが取れた、テリ感が有る素晴らしいピンクダイヤです。クラリティはSI-で、カーボンがございますが肉眼ではわからないです。ピンクダイヤモンドの宝石言葉は「完全無欠の愛」また、ピンクダイヤモンドには邪気から身を守り、持ち主に幸せを運ぶとも言われています。運気を引き寄せたいとき、守護石が欲しいときにもピンクダイヤモンドはおすすめです^ ^カットは整った形のオーバルカットが施されています。希少なナチュラルカラー♪ファンシーディープピンク♪赤味を感じる濃厚な天然ピンクダイヤモンド♪アーガイル鉱山も閉鎖され天然ピンクダイヤは価格が高くなってきおり入荷がかなり困難になってきてます。こちらは、かなりお買い得な価格！是非、コレクションにお迎えください^ ^お使いのモニターの環境によっては、色味が実物と異なる場合がございます。ご理解の上、ご購入下さい。特殊な色合いとサイズのダイヤモンドになりますので、すり替えなどの防止のため返品対応などはご遠慮下さいませ。重量 / 0.076ctカラー / FANCY DEEP ORANGY PINK色の起源/ 天然 クラリティ/ SI-1カット / オーバルカット付属品 / AGTジェムラボラトリー ソーティングカード他でも販売しておりますので、販売済みの際はご了承ください。インスタグラム・ツイッターで動画を投稿してます。ご確認ください。インスタ d.i1101ツイッター ＠Di05002952#天然ピンクダイヤルース#天然ピンクダイヤモンドルース#天然ピンクダイヤ#天然ピンクダイヤモンド#ファンシーディープピンクダイヤ#ファンシーディープピンクダイヤモンド#ファンシーディープピンク#ピンクダイヤモンドルース#ピンクダイヤルース#ピンクダイヤ#ピンクダイヤモンド#レッドダイヤ#レッドダイヤモンド#ルース#カラーダイヤモンド#カラーダイヤ071032604-1

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

エルメス HERMES スカーフリング90 《レガット/レガート》PD新品未使用FANCY BROWN 0.998ct RD/RT1824/CGLピンクサファイア 0.980ct ソーティング付き ルース 9月誕生石エルメス HERMES カデナ 象 ゾウ エレファント美品 天然ルビー 1ctupカボションカットルースLOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン エピ アクセサリーケースSalvatore Ferragamo指輪ピアス新品 LOUIS VUITTON アクセサリーポーチ用 ストラップのみスターサファイアalice auaa 10連ビーズ ウエストベルト/ネックレス