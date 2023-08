Surface Laptop Go

管理番号 30

他にもパソコン多数出品しています

↓↓↓

#ONE出品一覧

値下げ交渉はご遠慮ください。

最新OS『Windows10』搭載。

セキュリティー面でも安心して使えます。

Office2016(ライセンス認証済み)も付いてあり、エクセル、パワーポイントなどの作成・編集も可能です。

こんな方におすすめです♪

・在宅ワーク用のパソコンが欲しい

・リモート会議に使いたい

・ネットショッピングを楽しみたい

・家計簿管理をしたい

・レポートの作成や調べ物がしたい

【PCの構成】

■メーカー:Surface laptop Go

■OS :Windows10 Home in S mode

■CPU :i5-1035G1

■メモリ :4GB

■SSD :64GB

■液晶 :きれい

■無線LAN :あり

■付属品 :本体、充電器、箱、説明書

【状態】

・細かい擦り傷があります。

❇️ウェブカメラ搭載でリモート会議もOK。

❇️無線LANで場所を選ばずネットに接続。

【発送について】

・全国送料無料

【保障】

評価前にご連絡いただければ、

初期不良等の対応をいたします。

その他、ご不明な点がありましたら、

ご遠慮なくコメントにお問い合わせください。

ご購入前にプロフィールもご確認ください^^

#ノートパソコン

#Surface

#サーフェイス

カラー···グレー

CPU種類···Corei5

OS···Windows10

メモリ···4~7GB

SSD容量···~127GB

商品の情報 ブランド マイクロソフト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

