ご覧頂きありがとうごさいます。

美品 マルニ ストライプ柄 カットオフ ストレート パンツ スラックス 濃紺



値下げ!ジプソフィア ホワイト マリンパンツ38

#Mar’s

Dolce メゾンドルチェ フロッキードットパンツ

↑メンズ/レディースブランドアパレル•バッグなど多数取り扱っておりますので是非ご覧下さいませ☆

▶タグ付き フォグリネンワーク リネン100% リーフェサーカスパンツ



美品 ETRETOKYO エトレトウキョウ ワイドパンツ グレンチェック ベルト

————————————————————————————

【新品タグ付き】クリスチャンディオール★コットンパンツ

18AW VETEMENTS ロゴ スウェットパンツの出品です。

FRAMeWORK 【MANIPURI】フラワープリントパンツ



専用 usarmy ユーティリティパンツ ベイカーパンツ

現在バレンシアガを率いているデムナヴァザリアがヴェトモンのデザイナーとして指揮を取っていた頃のアイテムです♪

marine serre gold line ハウンドトゥース ワイドパンツ

フロントに大きくブランドロゴをあしらった大胆なデザインが特徴的で、ストリートスタイルにぴったりです♪

アメリ ヴィンテージ UND WARP PHOTO PRINT PANTS

レディースでのみ展開されたアイテムですが、ユニセックスでメンズでも着用して頂けます◎

新品 アンフィル コーデュロイテーパードパンツ

3代目JSBの登坂広臣さんも同じものを着用されていました♪

プリーツプリーズイッセイミヤケPP11-JF412



Curensology コットンリネンドロストパンツ

VETEMENTSがお好きな方、お探しだった方は是非ご検討下さいませ♪

M&KYOKO パンツ リバーシブル

————————————————————————————

新品 タグ付 22SS Pheeta 刺繍 パンツ Sam



UPstreet by y's for living コットンスリムパンツ



NO ROMANCE Y2K

●コンディション

SCENTOF シルキージョガーパンツ

新品未使用タグ付き

シャンブレー サテンストレッチパンツ



柿渋染め 武将二人の幟旗リメイクパンツ

●参考定価

新品タグ付 ハイウエストサイドプリーツワイドパンツ 水色 SNIDEL

111,240円

UN3D. ハイウエストギャザーパンツ



スタニングルアー スイムジャージー2タックパンツ ほぼ新品

●購入先

6(ロク) / コバルトブルーワイドパンツ

Matchesfashion

最終値下げ...! pelleq



M Maglie le cassetto×冨張愛 大人っぽマリンガウチョパンツ

●カラー

AURALEE 21SS ウールメッシュチェックスラックス オーラリー パンツ

ブラック

Porter des boutons ポルテデブトン パンツ 36



フェイクレザーパンツ 新品 タグ付き

●サイズ

ウィムガゼット 新品 ワークパンツ ネイビー

S

セオリー●美品●Powder Crepe Pull On Demitria P



【新品未使用:ガリャルダガランテ】6月末まで掲載 センターシームジョガーパンツ

ウエスト 60~80程(ウエストゴム ドローコードあり)

PLEATS PLEASE ストレートパンツ カーキ サイズ2

股上 35

INDIMARK⭐新品未使用⭐春夏パンツ

股下 75

yori 2023 サマーレギパン 34 ブラック 新品未使用 完売品

ワタリ 58

【シルク】VALENTINO ROMA ヴァレンティノ トラウザーパンツ 高級

裾幅 21.5

ENFOLD ダブルサテン ゴムジョッパーズパンツ



<JANE SMITH>ストライプパンツ

※素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。

スタニングルアー チンツクリーンパンツ 0



未使用★Ameri Vintage ジオメトリックパンツ

※未使用ですが、個人保管品ですので店頭レベルの物をお求めの方はご遠慮下さい。

ENVYM アンビー ジャケット パンツ セットアップ

カラー···ブラック

searoomlynn シールームリン バインダーリネンワイドパンツ

丈···フルレングス

メルトザレディ

素材···コットン

AmeriVINTAGE LAYRED STRIPE STRAIGHT パンツ

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヴェトモン 商品の状態 新品、未使用

