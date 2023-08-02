お見舞い 蠣崎マコトさん　キャンドルスタンド その他

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ガラスの部分の高さ 16.5cm位和蝋燭を立てて飾っていましたが、火をつけたことがないので未使用に近いとしています。和蝋燭を2本お付けします。 天気雨 土井朋子 稲葉知子サブロウガラス 池谷三奈美竹中悠記 辻和美 アスティエ阿部慎太朗 安藤雅信 石木文 伊藤環伊藤剛俊 井山未希子 岡田直人 小澤基晴鹿児島睦 金井啓 加藤かずみ 佐々木忍 鈴木由起子 高島大樹 田中直純 角田淳都築明 中園晋作 中村佳菜子直井真奈美 長峰菜穂子 二階堂明弘花岡隆 馬場勝文藤本羊子 藤原純 本田あつみ松塚裕子 増田光 増山文 石川裕信 余宮隆矢板緑 安福由美子 やちむん 山野辺彩arts&science 中西健太 三谷龍二 ピーターアイビー 蠣崎マコト 河上智美 池谷三奈美オカベマキコ 金津沙耶香 黒川登紀子西山芳浩 有永浩太 艸田正樹沖澤康平 八木麻子 中村友美 成田理俊竹俣勇壱 イイホシユミコミナペルホネン くるみの木

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