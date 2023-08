ご覧頂きありがとうございます!

=============================

✦ブランド

COMME des GARCONS HOMME PLUS

コムデギャルソンオムプリュス

✦アイテム

ストライプ 人形 ハート 装飾 モチーフ

長袖シャツ AD2009

✦素材

綿 100%

✦カラー

ライトブルー ホワイト

✦サイズ XS

肩幅 約44cm

身幅 約53cm

着丈 約70cm

袖丈 約59cm

※平置き実寸

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

✦付属品 なし

※タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。

✦状態

目立ったキズ汚れはなく全体的に綺麗です。長くご使用頂けるかと思います。

▪メンズ レディース 問わず ユニセックス にお使い頂けると思います。

✦コンパクトに折り畳んでの発送となりますので予めご了承ください。

らくらくメルカリ便もしくは、ゆうゆうメルカリ便にて発送致します。梱包の大きさにより、どちらかに変更致しますので、指定がある場合は購入時にお伝えください。

✦こちらの商品は大手リサイクルショップで購入したものです。

✦ご不明点があればコメントにてお気軽にお問い合わせください。

古着 used 90s 80s ビックシルエット オーバーサイズ ドロップショルダー ワイドスリーブ 銀タグ ビックロゴ デカロゴ ビンテージ ゆるだぼ チュニック ロング丈 ワンピ USサイズ ヴィンテージ 大きいサイズ 古着男子 古着女子 の皆様大歓迎です♩

【取り扱いアイテム】

パーカー ジャージ フーディ スウェット トレーナー デニム ショートパンツ ブルゾン スイングトップ コーチジャケット ワンピース 長袖シャツ ポロシャツ ワークシャツ デニムシャツ チェックシャツ

#おしゃれ屋さん・メンズ

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

