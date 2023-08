カタログギフトも！ OF 【OUT THIS フォトブック WORLD】マイキータ アート/エンタメ

【美品】

2014年にMYKITAの第6回目のキャンペーンのため、アーティスト・写真家のマーク・ボスウィックとのコラボレーションにより出版されたフォトブックです。

スペインの火山島・ランサローテ島で友人、家族、モデルを記録した写真はすべて、ボスウィック自身の1980年代のライカを使用して撮影されました。

⚫︎28×21.5cm・92ページ

⚫︎MYKITA (マイキータ):2003年にMortiz Krueger 、Phillip Haffmans 、Daniel Haffmans 、Harald Gottschling の4人によって創設されたドイツ・ベルリンを拠点とするアイウェアレーベルです。

【OUT OF THIS WORLD】マイキータ フォトブック

