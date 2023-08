喜ばれる誕生日プレゼント SHIKU 【新品/新作】Y-3 RUN adidas スニーカー ワイスリー スニーカー

定価:49500円

付属品:シューズ袋2枚、靴紐、靴箱

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

カラー···ホワイト

「Y-3は、伝統と新しいものをミックスすることから生じる緊張感と、スポーツとファッションを融合させるという試みを力強く表現したものなんだ」— 山本耀司。 アディダスの強いアイデンティティをY-3がさらに押し上げたのが、この「Y-3 SHIKU RUN」。目の大きなメッシュとウーブン素材を重ねたアッパーから、同色の太いスリーストライプスがわずかに透けて見えるデザイン。クッション性を高めた軽量ソールを合わせた、革新的なスニーカー。レザーのアクセントと凝ったコード配置がエッジーな、スタイリッシュなデザイン。

【購入にあたっての注意点】

・こちらの商品はクーポン適用対象外となります。

シューレースクロージャー

レザーの装飾を施したウーブンアッパー

レザーライニング

アッパーにコードを張り巡らせた独特なデザイン

EVAミッドソール

ラバーアウトソール

商品番号:GW8651

色:タルク/ブラック/クリアブラウン

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 新品、未使用

